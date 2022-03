Diretta/ Napoli Empoli Primavera (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Saco!

DIRETTA NAPOLI EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): AZZURRI AVANTI AL 45′

La diretta del primo tempo di Napoli Empoli Primavera si è conclusa pochi istanti fa: le due squadre sono rientrate negli spogliatoi sul parziale di 1-0. I baby azzurri sono riusciti a passare in vantaggio poco prima dell’intervallo in virtù di una rete messa a segno da Saco. La prima frazione di gioco nel complesso è stata piuttosto noiosa, ma nel finale i padroni di casa si sono accesi. Prima una traversa colpita da Ambrosino, poi il gol in cui sono riusciti a sfruttare un guizzo personale per portarsi avanti. Adesso il match sembrerebbe potere girare dalla loro parte. I baby azzurri tuttavia hanno tutto il tempo per provare a ribaltare il risultato e certamente ci proveranno nella ripresa. Le due compagini sono pronte a tornare in campo per il secondo tempo della partita. (Agg. di Chiara Ferrara)

DIRETTA NAPOLI EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto adesso per Napoli Empoli Primavera che sta per cominciare, noi possiamo allora dare uno sguardo ai numeri della stagione per descrivere il rendimento delle due formazioni nella prima parte del campionato Primavera 1. Per i padroni di casa partenopei e per gli ospiti toscani si tratta di una stagione di livello molto simile fra loro, con 28 punti a testa in classifica anche se il Napoli Primavera ha ancora una partita da recuperare e allora possiamo considerarlo davanti all’Empoli. I bilanci sono diversi anche se hanno portato gli stessi punti: nove vittorie, con differenza reti partenopea fortemente negativa (-12), grazie a 26 gol segnati a fronte dei 38 incassati.

Per quanto riguarda invece gli ospiti toscani i 28 punti sono arrivati mediante sette vittorie, altrettanti pareggi e nove sconfitte su 23 partite giocate, con una differenza reti quasi in equilibrio (-1), frutto di 27 gol segnati a fronte dei 28 finora incassati. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo la parola al campo, perché finalmente Napoli Empoli Primavera sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Empoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PARTITA COMBATTUTA!

Napoli Empoli, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 13.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Segnali di ripresa nelle ultime settimane da parte di entrambe le squadre: soprattutto i Campioni d’Italia in carica dell’Empoli stanno rialzando la testa, l’ultima vittoria contro la capolista Roma è stato il quinto risultato utile consecutivo per i toscani tra campionato e Coppa Italia con un salto in avanti considerevole.

Il Napoli invece dopo l’importante vittoria sul Milan è scivolato di nuovo sul difficile campo dell’Atalanta. Partenopei affiancati a quota 28 proprio dall’Empoli, con la zona play out comunque ancora lontana solo una lunghezza per entrambe le squadre. All’andata Empoli vincente di misura sul Napoli con un gol di Pezzola, toscani corsari anche in casa dei partenopei nell’ultimo precedente in Campania del 17 febbraio 2020, 1-3 per l’Empoli il risultato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Empoli Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo. Per il Napoli, Niccolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Idasiak, Barba, Costanzo, Manè; Marchisano, Spavone, Saco, Giannini, Ambrosino; D’ Agostino, Cioffi. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



