Diretta Napoli Fiorentina/ Streaming video DAZN: in due per la conferma (Serie A)

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA: RILANCIO PARTENOPEO?

Napoli Fiorentina si gioca in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, ed è in programma alle ore 12:30 di domenica 17 gennaio: sfida affascinante per il lunch match della 18^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Entrambe le squadre sono state impegnate in Coppa Italia a metà settimana, e hanno vinto l’ultimo turno di questo torneo: rilancio per i partenopei che arrivavano da una mini-crisi e potrebbero esserne usciti grazie alla vittoria sul campo dell’Udinese, maturata al 90’ e che può dare nuova linfa vitale a una squadra il cui obiettivo principale è quello di tornare a giocare la Champions League.

La Fiorentina non può che aspirare alla salvezza causa il pessimo avvio di stagione, ma se non altro con Cesare Prandelli qualcosa sembra essere cambiata: la vittoria di misura sul Cagliari ha allontanato la zona retrocessione e, pur se ancora tra luci e ombre, la strada verso il futuro sembra essere più visibile. Ora non resta che aspettare quello che succederà nella diretta di Napoli Fiorentina; intanto possiamo fare una rapida analisi sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Fiorentina verrà trasmessa su DAZN1, il canale che al numero 209 del decoder di Sky è disponibile anche per gli abbonati della televisione satellitare da almeno tre anni. Chiaramente in alternativa sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video attraverso la piattaforma DAZN, dunque scaricandone l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o, ancora, installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

Anche Manolas salta Napoli Fiorentina, ma se non altro Gennaro Gattuso ritrova Koulibaly che dunque farà coppia con Nikola Maksimovic davanti a uno tra Ospina e Meret, con Hysaj e Mario Rui che dovrebbero giocare come terzini vista la squalifica di Di Lorenzo. A centrocampo salgono le quotazioni di Fabian Ruiz in quello che dovrebbe essere un 4-3-3, dunque con Bakayoko e Zielinski a completare il quadro e il polacco che come sempre può avanzare il suo raggio d’azione, agendo tra Lozano e Lorenzo Insigne. Il centravanti sarà Petagna: Mertens non recupera, Osimhen ormai è diventato un caso e non lo rivedremo, nella migliore delle ipotesi, prima di febbraio.

La Fiorentina gioca con il 3-5-2, con rosa al completo: Ribéry è in dubbio, il suo posto potrebbe prenderlo il grande ex Callejon che affiancherebbe l’ormai certezza Vlahovic, ma lo spagnolo può anche agire da trequartista con l’avanzamento di Castrovilli. In questo caso avremmo un 3-4-2-1 che lascerebbe a centrocampo i soli Sofyan Amrabat e Pulgar; sulle corsie laterali Caceres, ormai impiegato stabilmente come laterale anche per l’addio di Lirola, e Biraghi mentre nel terzetto a protezione di Dragowski ci sarà un’altra occasione per Martinez Quarta (German Pezzella è squalificato) che affiancherà i confermati Milenkovic e Igor.

QUOTE E PRONOSTICO

In conclusione andiamo a vedere per Napoli Fiorentina quali siano le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico: il segno 1 che regola la vittoria interna vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 1,57 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote un guadagno pari a 4,25 volte la puntata mentre il successo esterno, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vale una somma che ammonta a 5,75 volte l’importo investito



