DIRETTA NAPOLI FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Quando si parla della diretta Napoli Fiorentina il pensiero va inevitabilmente a quel 3-0 che i viola inflissero ai partenopei nel 2018, anche se eravamo all’Artemio Franchi, il Napoli così rinunciò definitivamente al sogno scudetto e il ricordo oggi è ancora più attuale perché i tre gol furono realizzati da uno scatenato Giovanni Simeone, che oggi invece è l’attaccante di una squadra azzurra con il quale si è tolto lo sfizio di vincere il tricolore. Parlando invece di temi che riguardano la sfida di oggi, è una partita speciale per Raffaele Palladino: l’allenatore della Fiorentina infatti è nato alle porte di Napoli (precisamente a Mugnano di Napoli) e ha giocato per un paio d’anni nella squadra del suo Paese. I partenopei sarebbero stati evidentemente un sogno, che però Palladino non ha mai coronato: a 16 anni infatti è entrato nelle giovanili del Benevento e da lì alla Juventus.

DIRETTA/ Cesena Udinese Primavera (risultato finale 3-1): Coveri ispira la vittoria romagnola! (9 marzo 2025)

Chissà, magari in futuro il Napoli potrebbe raggiungerlo come allenatore ma per il momento prosegue il progetto Fiorentina, oggi in Antonio Conte avrà un avversario che è stato compagno di squadra per breve tempo, dunque ancor più ricordi per lui ma adesso parola alle formazioni ufficiali, con cui possiamo dare il via alla diretta Napoli Fiorentina! NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Bologna Sampdoria Primavera (risultato finale 2-0): colpo salvezza dei felsinei! (9 marzo 2025)

Diretta Napoli Fiorentina, obiettivo primo posto per Conte

La diretta Napoli Fiorentina andrà in scena alle ore 15.00 e metterà a confronto due squadre che hanno avuto fino a qui una stagione ottima, una più dell’altra, e che stanno lottando per un posto in Europa o addirittura per lo scudetto. I

I padroni di casa hanno ormai il posto in Champions League per la prossima stagione e fino alla fine dell’anno si giocheranno lo scudetto, ora sono al 2° posto con 57 punti, gli ospiti invece hanno avuto un mese più difficile e non sono riusciti a mantenere la forma e le prestazioni a cui ci avevano abituati nella prima metà di stagione scendendo in classifica, sono ora al 7° posto con 45 punti e puntano all’Europa League o alla Conference.

DIRETTA/ Padova Albinoleffe (risultato 0-0) video streaming tv: ecco la capolista, via! (9 marzo 2025)

Il Napoli arriva alla partita dopo il pareggio 1-1 in extremis con l’Inter nella sfida scudetto, mentre la Fiorentina si presenta alla sfida dopo un’importante vittoria 1-0 con il Lecce

Formazioni Napoli Fiorentina, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Napoli Fiorentina i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo da Antonio Conte con un 4-3-3 che vedrà Meret tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola gli esterni bassi con Rrahmani e Buongiorno difensori centrali a completare la linea, McTominay, Lobotka e Gilmour in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Politano e Raspadori sulle fasce e Lukaku riferimento centrale.

Gli ospiti invece potrebbero scendere in campo secondo il 3-5-2 scelto da Raffaele Palladino nell’ultima partita con De Gea in porta, Ranieri, Pablo Marì e Pongracic i tre difensori centrali, Gosens e Dodo gli esterni con Mandragora, Cataldi e Fagioli a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco formata da Gudmundsson e Beltran.

Diretta Napoli Fiorentina, come seguire in diretta streaming video la partita

La diretta Napoli Fiorentina sarà visibile sui canali Dazn o Dazn1 o su su telefonino e tablet tramitela diretta streaming video di Dazn

Napoli Fiorentina, quote e possibile risultato finale

La diretta Napoli Fiorentina è una sfida difficile da pronosticare nonostante sulla carta ci sia una squadra sulla carta nettamente favorita per la vittoria finale, le due squadre infatti hanno bisogno di punti per continuare a inseguire i loro obiettivi e sono allenate da ottimi tecnici che fondano le loro filosofie di calcio su due concetti opposti, i partenopei sul cercare di non prendere gol mentre i viola cercano di segnare un gol in più degli avversari

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare Sisal, possiamo vedere che la vittoria del Napoli ha una quota di 1.55, la vittoria della Fiorentina ha una quota più alta pari a 6.15 mentre il pareggio tra le due è quotato 3.80