Diretta Napoli Fiorentina U17/ Streaming video e tv: si gioca il ritorno dei quarti

Napoli Fiorentina U17 verrà diretta dal signor William Villa, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 9 giugno: siamo nel ritorno dei quarti di finale per il campionato U17 A e B 2018-2019, che di fatto è quello degli Allievi Nazionali. La situazione sembra essere ancora in bilico: all’andata i viola hanno vinto per 1-0 e dunque possono permettersi di pareggiare o anche perdere con un gol di scarto a patto di segnarne almeno uno, i partenopei hanno nelle corde un successo con du reti di margine e sarà molto interessante vedere quello che succederà. Ricordiamo che le semifinali verranno disputate la prossima settimana: la vincente di questa sfida andrà a incrociare una tra Milan e Roma. Aspettiamo allora con trepidazione la diretta di Napoli Fiorentina U17, per scoprire se i viola faranno strada anche nel campionato degli Allevi dopo aver ben impressionato in Primavera; intanto possiamo dare uno sguardo a quelle che saranno le scelte dei due allenatori per questa partita, valutando in maniera dettagliata le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Napoli Fiorentina U17; per la partita dei quarti di finale di campionato non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video, pertanto per tutte le informazioni utili consigliamo di visitare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, con particolare riferimento agli indirizzi Twitter @sscnapoli e @acffiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA U17

Per Napoli Fiorentina U17, Massimo Carnevale schiera i partenopei con il 4-3-3: in porta va Vincenzo Mancino, con una difesa guidata dai due centrali D’Onofrio e Costanzo e due terzini che invece dovrebbero essere Parisi e Romano. Virgilio comanda le operazioni in cabina di regia, e avrà come supporto Marrazzo e D’Amato; il tridente offensivo dovrebbe puntare sui gol di Cioffi, capocannoniere della squadra che parte da una posizione laterale, sulle accelerazioni di Andrea Mancino e sulla capacità di fare reparto di Montaperto. Fiorentina in campo con il 3-4-2-1: Massimo Cioffi punta su Guedegbe, Dalle Mura (protagonista agli Europei U17 dello scorso mese) e Masi per proteggere il portiere Nannelli, dunque i due esterni Sabatini e Neri affiancheranno la cerniera di centrocampo che sarà formata da Guerini e Bayslach. Davanti a loro giocano Milani e Silvestri che, in qualità di trequartisti, supporteranno il bomber Gaeta.



