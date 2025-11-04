Diretta Napoli Eintracht Francoforte, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Maradona per la quarta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA NAPOLI FRANCFORTE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Ci sono precedenti stimolanti da raccontare per la diretta Napoli Francoforte prima che le due squadre scendano in campo fra qualche minuto allo stadio Maradona. I numeri sarebbero in perfetto equilibrio: quattro partite, due vittorie per parte e nessun pareggio. L’Eintracht Francoforte aveva fatto festa nel 1994 in Coppa Uefa, si era negli ottavi di finale e i tedeschi vinsero entrambe le partite per 1-0, decretando ovviamente l’eliminazione del Napoli dalla competizione. Musica ben diversa nei due incontri più recenti, che tutti ricordiamo molto meglio perché risalgono agli ottavi di finale della Champions League 2023: il Napoli mise in discesa la strada verso i quarti già all’andata in Germania vincendo per 0-2 martedì 21 febbraio 2023.

Poi fu festa totale al ritorno, quando lo stadio di Napoli festeggiò il successo per 3-0 dei propri beniamini per liquidare i tedeschi il 15 marzo 2023. Il cammino sarebbe poi finito ai quarti, ma resta uno splendido ricordo, possibilmente da “confermare” oggi: leggiamo le formazioni ufficiali per la diretta Napoli Francoforte e poi si gioca! NAPOLI (4-1-4-1): V. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M. Gutierrez; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, Elmas, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio CONTE FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; N. Collins, Koch, Theate; R. Kristensen, Chaibi, H. Larsson, N. Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. Allenatore: Dino Toppmöller (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI FRANCOFORTE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Napoli Francoforte è su Now Tv e su Sky. Guarda la sfida di Champions League in streaming con le rispettive applicazioni come Sky Go ovunque ti trovi. In televisione la partita verrà invece trasmessa sui canali Sky Sport 253 e Sky Sport Uno.

NAPOLI FRANCOFORTE, RIECCO LA CHAMPIONS!

Inizia alle ore 18:45 di martedì 4 novembre 2025 la diretta Napoli Francoforte. Presso lo Stadio Diego Armando Maradona i campani tornano a giocare in Champions League affrontando una formazione tedesca nella quarta giornata della prima fase, ovvero quella campionato, dopo la batosta rimediata contro il PSV di Eindhoven.

La compagine allenata da Antonio Conte ha ottenuto solamente tre punti in altrettante partite disputate dall’inizioe della competizione ed è stata battuta in trasferta addirittura per 6 a 2 dagli olandesi nello scorso turno. In quell’occasione gli azzurri erano rimasti in dieci per l’espulsione di Lucca che sarà quindi squalificato per la gara di oggi.

Sconfitti pure all’esordio dal Manchester City, i partenopei hanno dunque vinto soltanto contro lo Sporting di Libsona nell’altro match giocato fra le mura amiche. A tre punti in classifica troviamo anche l’Eintracht Francoforte, club che sembra essersi curiosamente legato al risultato 5-1 dopo quanto visto fino a questo momento.

I biancorossoneri hanno appunto rifilato una cinquina nella prima giornata al Galatasaray sul loro campo, subendo un gol, ma hanno fatto poi altrettanto a parti invertite sia con l’Atletico Madrid che con il Liverpool. In campionato le Aquile sono all’ottavo posto con quattordici punti, al pari del Colonia, e a due lunghezze di distacco dalla zona valida per l’accesso alle coppe europee.

DIRETTA NAPOLI FRANCOFORTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Eintracht Francoforte: il tecnico Antonio Conte potrebbe scegliere di puntare anche in questo caso sul 4-3-3 con Milinkovic-Savic fra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez in difesa, Anguissa, Lobotka e McTominay nel mezzo, Politano, Hojlund e Neres in attacco. Gli ospiti dovrebbero essere invece schierati dall’inizo da mister Toppmoller usando il modulo 3-4-2-1 con Zetterer in porta schermato da Amenda, Koch e Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri e Brown in mediana, Doan e Knauff sulla trequarti a supporto di Wahi.

DIRETTA NAPOLI FRANCOFORTE, LE QUOTE

Gli uomini di mister Conte sembrano essere i favoriti nel pronostico che si evince dalle quote dei vari bookmakers per l’esito finale della diretta Napoli Francoforte. Se analizziamo i numeri offerti da Sisal possiamo ad esempio notare che il successo dei campani viene pagato ad appena 1.57 mentre quello dei tedeschi addirittura a 5.25. Anche il pareggio appare come un risultato poco probabile con il segno x quotato infatti a 4.25.