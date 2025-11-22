Diretta Napoli Frosinone, streaming video tv: i ciociari vorranno rialzare la china mentre i campani continuare a fare molto bene (22 novembre 2025)

DIRETTA NAPOLI FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): INTERVALLO

La diretta Napoli Frosinone Primavera è arrivata all’intervallo con gli ospiti ciociari in vantaggio per 0-1 sul campo dei giovani partenopei, che dovranno quindi cercare di inseguire nel secondo tempo della partita che apre il programma della dodicesima giornata del Campionato Primavera 1. Risultato comunque naturalmente ancora in bilico, perché un solo gol separa le due formazioni.

Questo gol è stato un capolavoro individuale del suo marcatore, infatti al 44’ minuto Ndoye calcia da fuori area con il destro e firma un cosiddetto ‘eurogol’. Conclusione perfetta e poco da fare per il portiere partenopeo Spinelli, così dunque è nata la rete che al momento decide la diretta Napoli Frosinone Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA NAPOLI FROSINONE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Napoli Frosinone Primavera vi basterà collegarsi a Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Se invece preferite la diretta streaming dovrete scegliere tra applicazione e sito web, naturalmente sempre di Sportitalia.

SI GIOCA

Il match ha discreta tradizione a livello giovanile, prima di dare il via alla diretta Napoli Frosinone Primavera si può quindi fare qualche considerazione sulla storia recente fra azzurri e ciociari. Il Frosinone è in vantaggio negli ultimi dieci precedenti con cinque vittorie, due pareggi e tre successi invece per il Napoli, che però non vince da sabato 2 aprile 2016. Più di recente il match è diventato un vero tabù per i partenopei, che infatti in seguito hanno raccolto solamente un paio di pareggi prima che cominciasse la striscia di quattro vittorie consecutive per il Frosinone.

Nello scorso campionato di Primavera 1 ecco dunque il doppio successo per i ciociari, che si erano imposti per 0-2 all’andata sul campo del Napoli sabato 14 settembre 2024 per poi vincere anche al ritorno in casa, in quel caso per 3-1 sabato 8 marzo scorso. La storia quindi è intrigante, ma adesso deve cedere il passo al presente con la diretta Napoli Frosinone Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OSPITI IN CALO

Sfida tra due squadre che arrivano da momenti opposti. Ci riferiamo alla diretta Napoli Frosinone, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 11:00, che si giocherà in casa dei partenopei che vorranno proseguire con questo trend positivo.

Infatti il Napoli ha vinto tre delle ultime tre partite in tutte le competizioni, a partire dal 2-0 al Renate Coppa Italia Primavera fino ai due successi in campionato contro Juventus e Atalanta rispettivamente 2-0 in casa e 1-0 in trasferta.

Il Frosinone invece sta facendo fatica e non vince addirittura dal 24 agosto se parliamo di campionato. Recentemente c’è stato il successo in Coppa Italia di categoria contro la Ternana mentre per il resto tanti risultati negativi.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FROSINONE PRIMAVERA

Il Napoli scenderà in campo con il modulo 3-5-2 con Spinelli in porta, difeso da Gambardella, Caucci e Garofalo. A centrocampo Colella, De Chiara, Lo Scalzo, Cimmaruta e Torre. Davanti spazio a Raggioli e Saviano.

Il Frosinone predilige il 4-2-3-1 con Lolic tra i pali. Pacchetto arretrato composto da Lohmatov, Pelosi, Obleac e Ndoye. In mediana Majdenic-Molignano con Schietroma, Toci e Befani sulla trequarti e alle spalle dell’unica punta Colley.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI FROSINONE PRIMAVERA

Il Napoli Primavera è favorito a quota 2.00 rispetto al 2 fisso per il Frosinone a 3.00 e il pareggio a 3.50. Over 2.5 a 1.80, Under alla stessa soglia a 2.05.