DIRETTA/ Napoli Frosinone video streaming Canale 5: in Coppa Italia è un inedito (19 dicembre 2023)

DIRETTA NAPOLI FROSINONE: I TESTA A TESTA

Ormai stiamo per vivere la diretta di Napoli Frosinone, una partita che ha precedenti in Serie A ma anche in Serie B e Serie C e che ci accingiamo quindi adesso a vivere anche in Coppa Italia. Il bilancio appare davvero impietoso per il Frosinone: in dieci precedenti ufficiali abbiamo appena due pareggi raccolti dai ciociari, anche se entrambi raccolti allo stadio San Paolo, quindi volendo ci potrebbe essere una piccola speranza per stasera.

In effetti, dobbiamo sottolineare che, contro il Napoli, il Frosinone fa ancora peggio in casa, dove ha perso tutte le partite disputate con i partenopei. L’ultima è andata in scena il 19 agosto scorso, nel contesto della prima giornata del nuovo campionato di Serie A: sulla panchina del Napoli c’era evidentemente ancora Rudi Garcia, che allo stadio Stirpe di Frosinone si impose per 1-3 grazie al gol di Matteo Politano e alla doppietta di Victor Osimhen, che tra il 24’ e il 79’ minuto firmarono la rimonta dopo l’iniziale vantaggio del Frosinone grazie al calcio di rigore di Abdou Harroui dopo soli sette minuti di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI FROSINONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Napoli Frosinone sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset del digitale terrestre, più precisamente su Canale 5. Infatti Mediaset ha i diritti su tutte le partite della Coppa Italia fino alla finalissima che si giocherà il 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma.

La diretta streaming di Napoli Frosinone sarà invece fruibile da Mediaset Infinity su tutti i dispositivi come computer, smartphone, tablet o attraverso Tim Vision Box o supporti quali Chromecast o Amazon Fire Stick.

NAPOLI FROSINONE, IL CAMMINO DEI CIOCIARI

La diretta Napoli Frosinone, in programma martedì 19 dicembre alle ore 21:00, racconta degli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i partenopei si tratta del primo turno in campo visto che ai precedenti si è qualificata d’ufficio così come Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, Lazio, Roma e Juventus. Lo scorso anno, nella straordinaria stagione dello Scudetto, l’unica macchia fu proprio la Coppa Italia con l’eliminazione contro la Cremonese ai rigori.

Per il Frosinone è stato invece lungo il cammino per arrivare a questa sfida contro il Napoli. Infatti, i ciociari hanno preso parte alla manifestazione dai trentaduesimi dove i gialloblu hanno avuto la meglio sul Pisa in virtù di un autorete di Canestrelli al 7′ del primo tempo. Nel turno successivo, giocato il 2 novembre, il Frosinone ha estromesso dalla competizione il Torino per 2-1: gol di Ibrahimovic, pareggio granata con Zima e gol decisivo di Reinier ai supplementari.

NAPOLI FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Entella Juventus U23 vedono i padroni di casa scendere in campo col 4.3.3 con un maxi turnover. Infatti Mazzarri schiererà Gollini in porta, chance per Zanoli al posto di Di Lorenzo, Ostigard e Natan centrali più il ritorno in campo dal primo minuto per Mario Rui. A centrocampo Cajuste, Demme e Gaetano mentre in attacco finalmente si rivede Lindstrom con Simeone e Raspadori.

Anche il Frosinone rimane fedele al 4-3-3 ma effettuerà qualche cambio a livello di giocatori. Tra i pali Cerofolini, pacchetto arretrato composto da Garritano, Okoli, Romagnoli e Lirola a completare il reparto. In mediana Bourabia, Barrenechea e Harroui, ritornato dall’infortunio di recente. In attacco Di Francesco cambia tuto con Baez, Cheddira e Caso.

NAPOLI FROSINONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La quote per le scommesse di Napoli Frosinone danno per favorita la squadra di casa a 1.44. Secondo bet365, la X del pareggio è offerta a 4.75 mentre il 2 fisso a 6.50.

L’Over 2.5, almeno tre gol nell’incontro, è quotato a 1.53 contro i 2.40 dell’Under mentre Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2.00. Chiudiamo col discorso qualificazione: il passaggio del turno del Napoli è offerto a 1.22, a quattro volte la posta in palio invece l’acceso ai quarti del Frosinone.

