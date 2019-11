Diretta Napoli Genoa/ Streaming video DAZN: azzurri fuori dalla crisi al San Paolo?

Napoli Genoa, diretta dall’arbitro Giampaolo Calvarese, sabato 9 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Resa dei conti importante per il Napoli reduce da una settimana burrascosa. Dopo il ko in campionato contro la Roma, gli azzurri hanno pareggiato in casa contro il Salisburgo in Champions League: ma è l’ammutinamento dei calciatori al ritiro imposto dalla società a tenere banco, una situazione che potrebbe anche far saltare la panchina di Carlo Ancelotti. A -3 dal gruppo delle quarte e a -4 dalla Roma terza, il Napoli deve però riguadagnare terreno in campionato e proverà a farlo contro un Genoa reduce dalla bruciante sconfitta interna contro l’Udinese. Raggiunti a quota 8 punti in classifica dai cugini della Sampdoria, i Grifoni sembrano aver mal digerito la svolta offensiva del calcio di Thiago Motta e proveranno a mettere in crisi un Napoli che lungo la strada ha già perso punti in maniera inaspettata in questo avvio di stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Genoa, oggi alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 209 del satellite, DAZN1 e in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Napoli Genoa, sabato 9 novembre 2019 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli allenato da Carlo Ancelotti schiererà un 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. 4-2-3-1 per il Genoa guidato in panchina da Thiago Motta: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata; Ankersen; Schone, Lerager; Pandev, Saponara, Agudelo; Pinamonti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Napoli Genoa la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.35, eventuale pareggio offerto a una quota di 5.00 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 7.50. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.50 l’over 2.5 e quotato 2.60 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA