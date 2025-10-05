Diretta Napoli Genoa streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA NAPOLI GENOA: PER TORNARE A VINCERE ANCHE IN CAMPIONATO

La diretta Napoli Genoa ci attirerà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 ottobre 2025: appuntamento ovviamente allo stadio Diego Armando Maradona della città campana, siamo alla sesta giornata di Serie A e questa è una partita da vincere per i padroni di casa partenopei di mister Antonio Conte.

DIRETTA/ Napoli Roma Primavera (risultato finale 0-2): Di Nunzio colpisce due volte! (5 ottobre 2025)

Il successo di mercoledì in Champions League contro lo Sporting Lisbona è stato prezioso, sia per raccogliere i primi punti in Coppa sia per scacciare qualche fantasma sorto con i ko contro il Manchester City e il Milan. Il bilancio complessivo resta buono, sia chiaro, però il doppio impegno comincia a richiedere sforzi e questa sarà la grande differenza per il Napoli rispetto alla scorsa stagione.

Diretta/ Genoa Bologna Primavera (risultato finale 1-0): gol di Nuredini! (oggi 3 ottobre 2025)

Sulla carta la partita contro il Genoa di Patrick Vieira è l’occasione perfetta per giungere alla sostano un nuovo successo, dal momento che i rossoblù finora hanno raccolto solo due pareggi e tre sconfitte in campionato e nella scorsa giornata hanno perso per 0-3 in casa contro la Lazio, un ko molto doloroso.

Logicamente la diretta Napoli Genoa sarà un impegno durissimo per gli ospiti, però almeno non ci sarà il peso delle aspettative: una sconfitta non cambierebbe la situazione, mentre già un pareggio (e naturalmente ancora di più una vittoria) potrebbe aiutare molto. Missione possibile o tutto andrà secondo la logica al Maradona?

DIRETTA/ Napoli Sporting (risultato finale 2-1): decide la doppietta di Hojlund! (1 ottobre 2025)

NAPOLI GENOA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Doppia opzione per la diretta Napoli Genoa in tv, essendo una delle tre partite trasmesse anche su Sky Sport, mentre per la diretta streaming video ci sarà ovviamente Dazn oltre ai servizi della televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Tre dubbi spiccano per Antonio Conte nelle probabili formazioni della diretta Napoli Genoa. In attacco c’è da decidere fra Lucca e Hojlund, così come in porta se la giocano Meret e Milinkovic-Savic; il resto però dovrebbe essere chiaro, tranne Gutierrez che insidia Spinazzola per completare la difesa con Di Lorenzo, Beukema e Juan Jesus. La regia è naturalmente di Lobotka nel 4-1-4-1 contiamo, con il quartetto sulla trequarti formato da Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne e McTominay.

Molti dubbi anche per Patrick Vieira nel 4-2-3-1 del Genoa, soprattutto davanti. In porta Leali, davanti a lui Norton-Cuffy, Ostigard (favorito su Marcandalli), Vasquez e Martin nella difesa a quattro, con Frendrup e Masini nel cuore della mediana. Davanti però l’unica certezza sembra essere Ellertsson, per il resto ecco i ballottaggi Malinovskyi-Thorsby e Vitinha-Carboni per completare la trequarti e Colombo-Ekuban come prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Naturalmente nel pronostico sulla diretta Napoli Genoa partono nettamente favoriti i tricolori e padroni di casa, con il segno 1 indicato a 1,50 in base alle quote Snai. Un pareggio sarebbe ripagato 4,00 volte la posta, infine in caso di clamorosa vittoria del Genoa il segno 2 varrebbe 7,50 volte la vostra giocata.