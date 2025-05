DIRETTA NAPOLI GENOA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Vediamo insieme qualche dato prima del commento live della diretta di Napoli Genoa. La squadra partenopea mostra una maggiore efficacia offensiva, con una media di 1.57 gol segnati a partita contro gli appena 0.86 del Genoa. Anche in difesa i numeri sorridono al Napoli, che subisce solo 0.71 reti a gara, mentre il Genoa ne concede in media 1.23. Le differenze emergono anche sul piano del gioco offensivo: il Napoli ha registrato il 71.43% di partite con più di 1.5 gol complessivi, e quasi la metà (45.71%) ha superato anche la soglia dei 2.5. Il Genoa è più timido sotto questo aspetto, con il 65.71% di Over 1.5 e solo il 34.29% di Over 2.5. Equilibrata invece la percentuale di gare con entrambe le squadre a segno, identica per entrambe al 42.86%. Il primo tempo conferma l’approccio più aggressivo del Napoli, che segna spesso nei primi 45 minuti: ben il 74.29% delle sue partite hanno visto almeno un gol nella prima frazione, contro il 51.43% del Genoa. Anche i dati sulle partite con oltre 1.5 gol nel primo tempo pendono a favore degli azzurri (34.29% contro 17.14%).

Sul piano disciplinare, il Genoa si mostra molto più falloso: 70 cartellini complessivi (di cui 69 gialli) contro i 43 del Napoli, che ha una media gialli di 1.23 a partita contro l’1.97 dei rossoblù. Anche le clean sheet riflettono la superiorità difensiva napoletana: 17 gare senza subire reti contro le 11 del Genoa. NAPOLI (4-3-1-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, M. Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka; McTominay; R. Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, J. Vasquez; Ahanor, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI GENOA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Serve un abbonamento a DAZN per poter vedere la diretta Napoli Genoa senza andare di persona al Maradona. La gara sarà trasmessa dunque in streaming come di consueto via app o sito web. Chi possiede Tivùsat potrà inoltre seguire il match in televisione sul canale Zona Dazn 214.

NAPOLI GENOA, PER RISPONDERE AI NERAZZURRI

Si va in campo domenica 11 maggio 2025 alle ore 20:45 per la diretta Napoli Genoa. Presso lo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli attende di affrontare il Genoa consapevole del risultato dell’Inter, che ha dovuto vedersela con il Torino alle ore 18. I partenopei sono primi in cima alla classifica della Serie A grazie ai loro settantasette punti ma non possono certo permettersi di sbagliare visto che i nerazzurri li inseguivano a distanza di tre punti prima dell’inizio del weekend di campionato.

I campani vogliono quindi ripetere il successo dello scorso turno ottenuto contro il Lecce. I rossoblu sono invece reduci da ben tre sconfitte consecutive, l’ultima subita contro il Milan fra le mura amiche di Marassi. Già aritmeticamente salvi, i liguri proveranno comunque a migliorarsi nel finale di torneo sebbene debbano fare i conti nella circostanza contro un avversario che lotta per lo Scudetto. Il Cagliari potrebbe tentare di approfittare della situazione per accorciare le distanze dal Grifone.

DIRETTA NAPOLI GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Antonio Conte dovrebbe scegliere anche in questo caso il 4-4-2 con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Anguissa, Politano, Gilmour, McTominay, Lukaku e Raspadori se parliamo delle probabili formazioni per la diretta Napoli Genoa. I partenopei non possono infatti contare su Buongiorno, Neres, Juan Jesus e Lobotka così come mister Vieira rinuncia a Balotelli, Onana, Cuenca, Ekuban, Malinovskyi e Miretti oltre allo squalificato Thorsby. Spazio dunque al 4-2-3-1 con Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Masini, Frendrup, Zanoli, Messias, Vitinha e Pinamonti dall’inizio.

DIRETTA NAPOLI GENOA, LE QUOTE

Le quote riguardanti l’esito finale della diretta Napoli Genoa sono impietose nei confronti dei liguri. La capolista è senza alcuna ombra di dubbio la super favorita per la conquista dei tre punti in palio con questo match e per esempio Sisal non sembra intenzionata a pagare più di 1.28 per la vittoria azzurra. Il pareggio è un risultato improbabile alla vigilia ed infatti il segno x è fissato a 5.25 ma chi volesse azzardare davvero potrebbe rischiare di puntare sul Grifone, il cui successo è quotato addirittura a 12.00.