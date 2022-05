Diretta/ Napoli Genoa, streaming video tv: ultima spiaggia (Serie A)

DIRETTA NAPOLI GENOA: OSPITI COSTRETTI A VINCERE!

Napoli Genoa, in diretta domenica 15 maggio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando di Maradona di Napoli sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Una gara fondamentale soprattutto per la formazione ospite, impegnata nella lotta salvezza e alla ricerca di un miracolo per la retrocessione in Serie B…

Entriamo nel dettaglio della diretta Napoli Genoa e andiamo a conoscere il momento delle due squadre. Il Napoli è terzo con 73 punti, raccolti grazie a 22 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. I partenopei arrivano a questo appuntamento da due vittorie di fila: 6-1 contro il Sassuolo e 0-1 contro il Torino. Il Genoa, invece, è penultimo con 28 punti, a -2 dalla Salernitana quartultima. I rossoblu nell’ultimo turno hanno vinto 2-1 in rimonta contro la Juventus.

DIRETTA NAPOLI GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Genoa di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Napoli Genoa. Iniziamo dai padroni di casa, mister Luciano Spalletti dovrà fare a meno del solo Ghoulam, infortunato. Gli azzurri scenderanno in campo con il 4-2-3-1: in porta Ospina, linea a quattro di difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Maio Rui. In cabina di regia spazio a Anguissa e Fabian Ruiz. Sulla linea di trequarti spazio a Lozano, Mertens e Insigne, alle spalle del solito Osimhen. Passiamo adesso al Genoa, Blessin sarà privo di Maksimovic, Vanheusden, Sturaro e Czyborra. Rossoblu schierati con il 4-2-3-1: Sirigu tra i pali, pacchetto arretrato formato da Frendrup, Ostigard, Bani e Vasquez. Galdames affiancherà Badelj in mezzo, mentre alle spalle di Destro agiranno Ekuban, Amiri e Portanova.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Genoa vedono favoriti i padroni di casa. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Napoli è data a 1,72, il pareggio è dato a 4,05, mentre il successo del Genoa paga 4,25 volte la posta. Previsto grande spettacolo nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona: l’Over 2,5 è dato a 1,68, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,05. Stesse identiche quote per quanto riguarda Gol e No Gol.











