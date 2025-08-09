Diretta Napoli Girona streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei partenopei (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA NAPOLI GIRONA (RISULTATO 0-0): IN CAMPO PER L’AMICHEVOLE!

Non ci sono precedenti ufficiali per presentare la diretta Napoli Girona, che inizierà fra pochi minuti a Castel di Sangro. Le due formazioni però si affrontarono anche l’anno scorso e in verità furono gli spagnoli a vincere per 2-0 proprio in Abruzzo, grazie ai gol al 23′ minuto di Van de Beek e poi di Villa al minuto 83. Insomma, anche un anno fa l’estate era stata un po’ complicata per Conte, che poi avrebbe perso anche per 3-0 a Verona nel debutto in Serie A.

La scaramanzia quindi direbbe che perdere di nuovo contro il Girona tutto sommato potrebbe non essere negativo, siamo però sicuri che stavolta Antonio Conte vorrà un epilogo diverso, anche perché dodici mesi fa stava ricostruendo la squadra, adesso invece il Napoli si presenta in campo con lo scudetto tricolore sul petto. Tra similitudini e differenze, un anno e qualche giorno più tardi – l’anno scorso c’era di mezzo anche la Coppa Italia e il campionato iniziava una settimana prima – che cosa ci potrà dire questa sera la diretta Napoli Girona? Parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI GIRONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Napoli Girona in streaming video o tv, ricordiamo che sarà attiva l’opzione della visione in pay-per-view acquistando il singolo evento su varie piattaforme, cioè Sky Primafila, Dazn e anche OneFootball.

AMICHEVOLE PER IL RISCATTO

Lo scudetto sul petto è una grande gioia, ma dopo i risultati delle prime uscite stagionali inizia forse a serpeggiare un po’ di preoccupazione, che sarebbe meglio spazzare via fin da oggi, sabato 9 agosto 2025, con la diretta Napoli Girona che avrà luogo alle ore 19.00 dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Per la precisione, questa sarà la quinta amichevole pre-campionato per il Napoli di Antonio Conte e finora è arrivata una sola vittoria contro il Catanzaro, più il pareggio contro la Casertana (che milita però in Serie C) e due sconfitte contro i francesi del Brest e l’Arezzo, un’altra formazione della nostra Serie C.

Ovviamente non è ancora il caso di far scattare allarmi, l’anno scorso fu un disastro anche la prima di campionato a Verona e tutti sappiamo molto bene come è andata a finire, però è chiaro che Conte in primis vorrebbe iniziare a vedere qualcosa di diverso dai suoi uomini e non può essere soddisfatto dalle prestazioni mostrate finora dai tricolori.

Urge vedere progressi già stasera nella diretta Napoli Girona, test che sulla carta dovrebbe essere più impegnativo dei precedenti, anche se nella Liga spagnola il Girona è passato dal terzo posto del 2024 al sedicesimo dello scorso torneo, con una sola vittoria e ben sette sconfitte anche in Champions League. Al di là dei numeri, però, sarebbe importante vedere una “scintilla” oggi nei calciatori del Napoli…

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GIRONA

Detto che più di un cambio di uomini servirebbe una scossa che Conte sicuramente avrà cercato di dare in questi giorni, nelle probabili formazioni per la diretta Napoli Girona possiamo parlare di un modulo 4-3-3 con possibile ballottaggio in porta fra il nuovo acquisto Milinkovic-Savic e il tricolore Meret; in difesa invece potrebbe esserci la linea a quattro con capitan Di Lorenzo, Rrahmani, il nuovo acquisto Beukema e Spinazzola.

A centrocampo potremmo vedere Zambo Anguissa, Lobotka e la nuova stella De Bruyne; in attacco infine si può ipotizzare il tridente con Neres, Lucca e Noa Lang. Indicativamente, il Girona di Michel potrebbe invece schierarsi con il 4-3-3: in porta Gazzaniga; i quattro difensori Rincon, Martinez, Krejci e Gutierrez; a centrocampo il trio formato da Lemar, Herrera e Martin e in attacco il tridente con Tsygankov, Asprilla e Ruiz.