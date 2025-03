DIRETTA NAPOLI INTER (RISULTATO 0-1): PUNIZIONE MAGISTRALE DELL’ESTERNO NERAZZURRO!

Il Napoli inizia l’incontro con un’azione pericolosa al 4’, con Gilmour che tenta una verticalizzazione per Lukaku, ma Bastoni la devia. Al 12’, Lukaku smista per Raspadori, ma Mkhitaryan intercetta il passaggio. Al 18’, il Napoli conclude verso la porta con Lukaku che serve Raspadori, ma Meret blocca. Al 22’, l’Inter passa in vantaggio: un contatto sospetto in area viene ignorato dal VAR, e Dimarco calcia una punizione perfetta che supera la barriera e si infila sotto l’incrocio dei pali, battendo Meret. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Dea inciampa, ora big match! Diretta gol live score (oggi 1 marzo 2025)

DIRETTA NAPOLI INTER INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere in streaming la diretta Napoli Inter se non puoi andare allo stadio e se sei ovviamente iscritto a DAZN. Gli abbonati potranno vedere la gara ovunque sul sito o sull’applicazione ufficiale ma chi è anche abbonato a Sky potrà utilizzare pure Sky Go o sintonizzarsi su Zonza Dazn 214 sul suo televisore.

DIRETTA/ Atalanta Venezia (risultato finale 0-0): la Dea inciampa! (Serie A 1 marzo 2025)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente inizia il big-match, ne approfittiamo per ribadire come la diretta Napoli Inter metterà di fronte due filosofie piuttosto diverse, ben evidenziate dagli addirittura 17 gol di differenza all’attivo, che sono infatti 59 per l’Inter e appena 42 per il Napoli. I partenopei ne hanno incassati tre in meno (21 contro 24), ma la differenza reti resta enormemente a favore dei campioni d’Italia in carica. Entrambe ci arrivano in un momento che certamente non è il migliore dei rispettivi campionati: cioè è chiaro in maniera evidente per il Napoli, che a febbraio ha raccolto tre pareggi e una sconfitta in quattro partite giocate, ma anche l’Inter in questo mese ha avuto alti e bassi, indicati da due vittorie, un pareggio e due sconfitte (recupero compreso), che sono più di quelle che Simone Inzaghi aveva incassato da agosto a gennaio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER/ Quote: quante assenze per il big-match! (Serie A, oggi 1 marzo 2025)

Eppure il momento psicologico è favorevole all’Inter contro un Napoli un po’ demoralizzato: sarà un aspetto decisivo sul campo oggi? NAPOLI (3-5-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno; 21 Politano, 6 Gilmour, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 11 Lukaku, 81 Raspadori. A disposizione: 14 Contini, 96 Scuffet, 5 Jesus, 9 Okafor, 15 Billing, 16 Marin, 17 Olivera, 18 Simeone, 16 Ngonge, 29 Hasa. Allenatore: Antonio Conte. INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCONTRO AL VERTICE DELLA SERIE A

E’ uno scontro scudetto quello della diretta Napoli Inter in programma sabato 1 marzo 2025 alle ore 18:00. Presso lo Stadio Diego Armando Maradona i partenopei tenteranno di riprendersi la vetta della classifica dopo aver perso il primato nello scorso turno di campionato, ovvero quando sono stati sconfitti in trasferta dal Como. Gli azzurri sono stati appunto scavalcati dai diretti rivali di giornata dell’Inter, che non hanno invece perso l’occasione di battere il Genoa in casa al Meazza. La squadra di mister Conte non trova più la vittoria da quattro gare, avendo pareggiato le tre precedenti al KO del Sinigaglia.

Gli uomini del tecnico Inzaghi non vogliono invece abbandonare la prima posizione, ora occupata con cinquantasette punti e dunque ad una sola lunghezza di distacco dagli azzurri. I lombardi inseguono il secondo successo consecutivo con l’obiettivo di concretizzare una mini-fuga dovendo sempre anche fare i conti con l’Atalanta, terza ed a tre punti dal condividere la cima della Serie A con i milanesi. In settimana l’Inter è stata anche in grado di guadagnarsi l’accesso alla semifinale di Coppa Italia avendo sconfitto la Lazio sempre in quel di San Siro.

NAPOLI INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Inter non ci consentono di escludere a priori l’opzione del 4-3-3 per i campani che potrebbero però presentarsi anche con il 3-5-2 con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Lukaku e Raspadori. In attesa di capire quale sarà la scelta compiuta dal tecnico Conte, possiamo dire che anche mister Inzaghi pare orientato verso il solito modulo 3-5-2 con Martinez, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez per questa importante trasferta.

DIRETTA NAPOLI INTER, LE QUOTE

Vista anche la situazione attuale della classifica, le quote offerte dai bookmakers per la diretta Napoli Inter sono favorevoli agli ospiti. La vittora della capolista, ovvero il 2, viene indicata da Snai a 2.30 mentre il successo partenopeo, e quindi l’1, è invece indicato a 3.20. Stando a queste cifre gli uomini di mister Conte hanno dunque più o meno le stesse chances di aggiudicarsi i tre punti in palio rispetto a quelle di concludere la sfida con un pareggio, dove l’x è appunto quotato a 3.15.