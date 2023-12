DIRETTA/ Napoli Inter video streaming tv: i precedenti sono ben 173 (Serie A, 3 dicembre 2023)

DIRETTA NAPOLI INTER: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Napoli Inter evidenzia due squadre che all’interno della propria storia calcistica si sono ritrovate contro in 173 occasioni. Il miglior marcatore all’interno di questa gara risulta essere la punta dell’Inter Giuseppe Meazza con 15 gol all’attivo; segue ‘Spillo’ Altobelli con 10 reti. Il miglior marcatore dei partenopei risulta essere Antonio Vojak con 8 gol. I gol totali dell’Inter sono 265; per i partenopei 199 gol. Il bilancio storico sorride alla formazione milanese che ha ottenuto ben 79 successi su 173 partite giocate contro il Napoli.

Gli azzurri campani hanno ottenuto invece 52 vittorie. Le restanti 42 partite sono terminate con il risultato di pareggio. Tra le gare da segnalare c’è sicuramente quella giocate il 22 ottobre 1989. Vittoria del Napoli grazie ai gol firmati dal duo Careca e Maradona. In campo nell’Inter il centrocampista tedesco Lothar Matthaus. Gara di ritorno dello stesso anno che evidenziò il successo dei nerazzurri con i gol di Klinsmann, Bianchi ed uno sfortunato autogol di Ciro Ferrara. L’ultima sfida ho giocato tra queste due squadre risulta essere quella del 21 maggio 2023 con il tris napoletano firmato da Anguissa, Gaetano e Di Lorenzo. (Marco Genduso)

NAPOLI INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa quattordicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

NAPOLI INTER: IL BIG MATCH DEL MARADONA!

Napoli Inter, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il terribile ciclo in trasferta dell’Inter, che ha visto pareggi contro Juventus e Benfica, giunge al termine con la sfida contro il Napoli di Walter Mazzarri. Nonostante il pareggio nell’ultimo ‘Derby d’Italia’ contro la Juventus, i nerazzurri mantengono la vetta solitaria, da riconquistare però dopo la vittoria dei bianconeri nell’anticipo a Monza.

Il Napoli, che ha iniziato l’era “Mazzarri 2.0£, arriva alla partita con 24 punti dopo una vittoria importante contro l’Atalanta, con reti di Kvaratskhelia, Lookman ed Elmas. Negli scontri diretti, l’Inter ha vinto cinque delle ultime otto partite di campionato contro il Napoli, anche se ha subito una sconfitta nell’incontro più recente. L’ultima volta che il Napoli ha vinto due partite di fila contro l’Inter in Serie A è stata nel 2016/17.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Le probabili formazioni della diretta Napoli Inter, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Walter Mazzarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

NAPOLI INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











