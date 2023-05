DIRETTA/ Napoli Inter video streaming tv: gli incroci sono 172, meglio i nerazzurri

DIRETTA NAPOLI INTER: I TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Inter è decisamente lo scontro più importante della trentaseiesima giornata del campionato di serie A. Le sfide tra le due formazioni sono state 172 con un equilibrio che pende dalla parte della formazione nerazzurra. La formazione di Simone Inzaghi, difatti, ha battuto il Napoli per ben 79 volte. Il Napoli è uscito vincitore dal campo nei confronti dell’Inter in 51 occasioni, accontentandosi di un pareggio in 42 partite giocate. In zona gol l’Inter domina con 205 reti realizzate contro il Napoli, partenopei invece, andati a segno in 186 circostanze.

I precedenti storici offrono un testa a testa tra Napoli e Inter molto interessante, così come quello che si viene a creare tra i due centravanti delle due formazioni. Il Napoli presenta in attacco il nigeriano Osimhen, autore di 23 gol in campionato ed una stagione mozzafiato. Non è da meno l’Inter che con la maglia numero 10 schiera l’argentino Lautaro Martinez. Per il nerazzurro una sfida importante visto il suo numero di maglia e la nazionalità di nascita, giocando in uno stadio che prende il nome del campione Diego Armando Maradona. (Marco Genduso)

NAPOLI INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 36^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

NAPOLI INTER: PARTITA COMBATTUTA!

Napoli Inter, in diretta domenica 20 maggio 2023 alle ore 18.0o presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Big match con le due formazioni che hanno però la testa forse lontana dal campionato. Messo in bacheca lo storico terzo Scudetto, dopo la sconfitta di Monza il Napoli sta riflettendo sul futuro del tecnico Spalletti, con il rapporto col presidente De Laurentiis che non sembra idilliaco al momento.

L’Inter è reduce dal quarto derby del 2023 vinto contro il Milan, con i nerazzurri che hanno conquistato l’accesso alla sesta finale di Coppa dei Campioni/Champions League della loro storia. Il tecnico Inzaghi punta comunque a chiudere al secondo posto un campionato difficile, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina di mercoledì prossimo. All’andata l’Inter ha inflitto al Napoli la prima sconfitta di un campionato trionfale.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Le probabili formazioni della diretta Napoli Inter, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.

NAPOLI INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











