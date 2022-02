DIRETTA/ Napoli Inter video streaming tv: i numeri di una storia ricca e gloriosa

DIRETTA NAPOLI INTER: TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Inter ha fatto la storia del nostro calcio, considerando anche le gare giocate a San Siro le due compagini si sono affrontate per un totale di 169 volte. Il bilancio è a favore dei meneghini che hanno vinto 77 volte rispetto alle 51 dei loro avversari, mentre 41 sono stati i pareggi. Il Napoli in queste gare ha fatto 185 gol mentre l’Inter ne ha realizzati 253. L’anno passato la gara è terminata 1-1 con autorete di Handanovic alla fine del primo tempo e pareggio in apertura di ripresa di Eriksen. L’Inter non vince al San Paolo dal gennaio 2020 a fronte di un match terminato 1-3.

La squadra allora di Antonio Conte era andata in doppio vantaggio nella prima mezzora con una doppietta siglata da Romelu Lukaku e alla fine del primo tempo c’aveva pensato Milik a riaprire il match. Nella ripresa la partita veniva sigillata di nuovo da una giocata di Lautaro Martinez. Per trovare l’ultimo successo casalingo del Napoli contro questo avversario invece si deve tornare al maggio 2019 e a una gara terminata 4-1. A sbloccarla fu il polacco Zielinski al minuto numero 16. L’Inter attraversò un quarto d’ora di follia nella ripresa con il gol di Mertens e la doppietta di Fabian Ruiz a completare il circo. Nel finale un rigore di Maurito Icardi rendeva solo meno amaro il passivo.

DIRETTA NAPOLI INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Inter di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PARTITA EQUILIBRATA DA TRIPLA!

Napoli Inter, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Un altro big match da Scudetto per l’Inter che dopo lo scivolone nel derby contro il Milan e il riscatto in Coppa Italia contro la Roma si trova a difendere il primato contro un’altra diretta concorrente. I nerazzurri hanno sempre da recuperare la sfida col Bologna ma al momento hanno un solo punto di vantaggio su Napoli e Milan.

I partenopei dopo una fase difficile segnata anche dalle tante assenze hanno ripreso la loro marcia inanellando quattro vittorie consecutive contro Sampdoria, Bologna, Salernitana e Venezia e riavvicinandosi così alla vetta. All’andata l’Inter ha vinto 3-2 uno scontro diretto che fu di particolare importanza per lanciare la fuga di Dzeko e soci in vetta alla classifica, il 18 aprile 2021 è terminato 1-1 l’ultimo precedente tra le due squadre a Napoli, con gli azzurri che non battono l’Inter in casa dal 4-1 del 19 maggio 2019.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Le probabili formazioni della diretta Napoli Inter, match che andrà in scena al Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Juventus al Diego Armando Maradona di Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



