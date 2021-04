Diretta Napoli Inter/ Streaming video tv: ostacolo insidioso per Conte (Serie A)

DIRETTA NAPOLI INTER: ULTIMO OSTACOLO PER CONTE?

Napoli Inter sarà in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, e si gioca alle ore 20:45 di domenica 18 aprile: si chiude qui il programma della 31^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021, con un big match che potrebbe rappresentare l’ultimo vero ostacolo per i nerazzurri verso lo scudetto. La capolista, dopo aver battuto il Cagliari con fatica, entra nel turno con un vantaggio di 11 punti sul Milan: davvero difficile pensare che Antonio Conte possa scialacquare tutto questo margine in 8 giornate, e inoltre l’Inter ha vinto le ultime 9 partite dimostrando di essere mentalmente concentrata sul tricolore.

Il Napoli intanto non molla la speranza di entrare in Champions League, oggi può sfruttare la sfida diretta di Bergamo per guadagnare punti fondamentali e nell’ultima giornata ha vinto sul campo della Sampdoria, mantenendo il passo giusto e restando in corsa. Vedremo come andranno le cose nell’appassionante diretta di Napoli Inter; mentre aspettiamo che si giochi possiamo anche analizzare in maniera più approfondita le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni con i potenziali 11 per lo stadio Maradona.

DIRETTA NAPOLI INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire sui canali del loro decoder Sky; sempre ai clienti è riservata la possibilità di assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, installandovi l’applicazione Sky Go con l’inserimento dei dati dell’abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Un solo ballottaggio aperto per Gennaro Gattuso in vista di Napoli Inter: quello che coinvolge Zielinski – non al 100% – Mertens e Osimhen. Con il polacco fuori dai giochi o destinato alla panchina la scelta sarebbe quella del belga alle spalle del nigeriano, altrimenti questi due si giocheranno il posto da centravanti. Meret torna in porta per il nuovo infortunio di Ospina, Di Lorenzo e Mario Rui agiranno come terzini con Manolas e Koulibaly a formare la coppia centrale, in mezzo conferma per Demme e Fabian Ruiz mentre Politano (Lozano è squalificato) e Lorenzo Insigne percorreranno le corsie esterne sulla trequarti. Conte ritrova Barella e Perisic: il primo titolare sicuro con Brozovic ed Eriksen nel settore nevralgico del campo, il secondo invece potrebbe nuovamente lasciare il posto a Darmian, matchwinner contro il Cagliari e in particolare condizione. Per il resto, poche sorprese per una macchina che viaggia a mille: Hakimi a destra, difesa con Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni a protezione di Handanovic, in attacco Alexis Sanchez spera nel posto ma il favorito per affiancare Romelu Lukaku, sempre intoccabile, resta Lautaro Martinez.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha fornito il suo pronostico per Napoli Inter e quindi possiamo andare a controllare quello che il bookmaker ha previsto in ottica della partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vale 3,50 volte la giocata mentre per l’affermazione degli ospiti dovrete puntare sul segno 2, e il guadagno che ne deriverebbe ammonterebbe a 2,30 volte l’importo investito.



