Diretta Napoli Inter streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di Serie A.

DIRETTA NAPOLI INTER: GRANDE SFIDA AL MARADONA!

Luci al Diego Armando Maradona per la diretta Napoli Inter, che alle ore 18:00 di sabato 25 ottobre 2025 rappresenta il big match nell’ottava giornata di Serie A 2025-2026, e rimette a confronto le due squadre che l’anno scorso si sono giocate lo scudetto in un emozionante testa a testa fino all’ultima giornata.

DIRETTA/ Napoli Monza Primavera (risultato finale 0-0): Lattisi para un rigore! (25 ottobre 2025)

Il Napoli a dire il vero non ci arriva benissimo: sembrava aver ripreso la sua marcia da dove l’aveva lasciata, invece le difficoltà in questo caso sono emerse in seguito e, dopo il ko di Torino, i partenopei sono crollati a Eindhoven subendo sei gol dal Psv, e portando a dichiarazioni non troppo morbide da parte di Antonio Conte.

DIRETTA/ Cremonese Inter Primavera (risultato finale 1-2): partita decisa da un autogol! (25 ottobre 2025)

Percorso quasi inverso per l’Inter, che dopo aver perso contro Udinese e Juventus non ha più sbagliato: tanti meriti per Cristian Chivu, che arriva non solo dalla vittoria di Roma ma anche dal 4-0 di Bruxelles contro l’Union Saint Gilloise, e dunque con tanta fiducia in vista di questo big match.

La diretta Napoli Inter è dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora di scoprire se ci sarà una squadra che riuscirà a prendersi la vittoria, intanto però possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Probabili formazioni Napoli Inter/ Quote: Neres prima punta? (Serie A, oggi 25 ottobre 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI INTER IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Napoli Inter potrete rivolgervi solo a DAZN1 che trovate al numero 214 del decoder satellitare, sempre DAZN fornirà ovviamente la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Prosegue l’emergenza per Conte verso la diretta Napoli Inter: difficilmente Rrahmani e Hojlund ce la faranno, così il 4-1-4-1 partenopeo potrebbe essere lo stesso della disfatta di Eindhoven anche se Juan Jesus si candida per sostituire Buongiorno al fianco di Beukema, Mathias Olivera potrebbe giocare a sinistra con Di Lorenzo confermato a destra e Meret che tornerebbe in porta. Poi Politano o Lang a destra, McTominay sempre esterno mascherato a sinistra lasciando Zambo Anguissa e De Bruyne in mezzo; Gilmour sarà il regista staccato, Lucca deve fornire risposte come centravanti.

Qualche avvicendamento nell’Inter: in difesa tornano Akanji e Acerbi con Alessandro Bastoni che però è insidiato da Carlos Augusto, che rispetto a martedì sera può fare il braccetto con Dimarco laterale sinistro. Dentro anche Barella e Mkhitaryan a proteggere la regia di Calhanoglu, come sempre Dumfries giocherà sulla corsia destra; davanti invece Marcus Thuram alza bandiera bianca anche per non forzarne il rientro, naturalmente ci sarà Lautaro Martinez e Chivu è stuzzicato dall’idea di confermare Francesco Pio Esposito che ha trovato il primo gol in Champions League, anche se in questo caso il favorito è Bonny già decisivo a Roma.

NAPOLI INTER: QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente per la diretta Napoli Inter abbiamo anche le quote fornite dalla Sisal, secondo cui la squadra favorita per la vittoria è quella nerazzurra: abbiamo un valore pari a 2,45 volte la giocata su questa opzione che è regolata dal segno 2, l’1 vi garantirebbe una vincita a 2,90, infine l’eventualità dell’X è quotato 3,20.