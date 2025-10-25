Diretta Napoli Inter streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di Serie A.
DIRETTA NAPOLI INTER: GRANDE SFIDA AL MARADONA!
Luci al Diego Armando Maradona per la diretta Napoli Inter, che alle ore 18:00 di sabato 25 ottobre 2025 rappresenta il big match nell’ottava giornata di Serie A 2025-2026, e rimette a confronto le due squadre che l’anno scorso si sono giocate lo scudetto in un emozionante testa a testa fino all’ultima giornata.
Il Napoli a dire il vero non ci arriva benissimo: sembrava aver ripreso la sua marcia da dove l’aveva lasciata, invece le difficoltà in questo caso sono emerse in seguito e, dopo il ko di Torino, i partenopei sono crollati a Eindhoven subendo sei gol dal Psv, e portando a dichiarazioni non troppo morbide da parte di Antonio Conte.
Percorso quasi inverso per l’Inter, che dopo aver perso contro Udinese e Juventus non ha più sbagliato: tanti meriti per Cristian Chivu, che arriva non solo dalla vittoria di Roma ma anche dal 4-0 di Bruxelles contro l’Union Saint Gilloise, e dunque con tanta fiducia in vista di questo big match.
La diretta Napoli Inter è dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora di scoprire se ci sarà una squadra che riuscirà a prendersi la vittoria, intanto però possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.
COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI INTER IN STREAMING VIDEO TV
Per la diretta tv di Napoli Inter potrete rivolgervi solo a DAZN1 che trovate al numero 214 del decoder satellitare, sempre DAZN fornirà ovviamente la diretta streaming video.
PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER
Prosegue l’emergenza per Conte verso la diretta Napoli Inter: difficilmente Rrahmani e Hojlund ce la faranno, così il 4-1-4-1 partenopeo potrebbe essere lo stesso della disfatta di Eindhoven anche se Juan Jesus si candida per sostituire Buongiorno al fianco di Beukema, Mathias Olivera potrebbe giocare a sinistra con Di Lorenzo confermato a destra e Meret che tornerebbe in porta. Poi Politano o Lang a destra, McTominay sempre esterno mascherato a sinistra lasciando Zambo Anguissa e De Bruyne in mezzo; Gilmour sarà il regista staccato, Lucca deve fornire risposte come centravanti.
Qualche avvicendamento nell’Inter: in difesa tornano Akanji e Acerbi con Alessandro Bastoni che però è insidiato da Carlos Augusto, che rispetto a martedì sera può fare il braccetto con Dimarco laterale sinistro. Dentro anche Barella e Mkhitaryan a proteggere la regia di Calhanoglu, come sempre Dumfries giocherà sulla corsia destra; davanti invece Marcus Thuram alza bandiera bianca anche per non forzarne il rientro, naturalmente ci sarà Lautaro Martinez e Chivu è stuzzicato dall’idea di confermare Francesco Pio Esposito che ha trovato il primo gol in Champions League, anche se in questo caso il favorito è Bonny già decisivo a Roma.
NAPOLI INTER: QUOTE E PRONOSTICO
Ovviamente per la diretta Napoli Inter abbiamo anche le quote fornite dalla Sisal, secondo cui la squadra favorita per la vittoria è quella nerazzurra: abbiamo un valore pari a 2,45 volte la giocata su questa opzione che è regolata dal segno 2, l’1 vi garantirebbe una vincita a 2,90, infine l’eventualità dell’X è quotato 3,20.