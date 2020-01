DIRETTA/ Napoli Juventus Primavera (risultato finale 0-1) video: decisivo Ranocchia

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA (FINALE 0-1): DECISIVO RANOCCHIA

Si chiude Napoli Juventus Primavera sul risultato di zero a uno per la vecchia signora. I bianconeri passano in vantaggio attorno al quarto d’ora del primo tempo, grazie ad un gol di Ranocchia. La reazione partenopea non si fa attendere, ma la Juventus regge e in diverse circostanze sfiora persino il raddoppio nuovamente con Ranocchia. Al settantottesimo chance per Ahamda, che con un destro insidioso prova ad impensierire Idasiak. Moreno, poco dopo, sgancia un destro secco dal limite dell’area che finisce fuori dallo specchio della porta. Una delle ultime chance dell’incontro all’ottantaquattresimo, con Cioffi che spaventa Israel con un tiro fuori non di molto. Si arriva dunque al triplice fischio finale con il risultato inchiodato sullo zero a uno. Festeggia la Juventus Primavera. (Agggiornamento di Jacopo D’Antuono)

REAZIONE AZZURRA

E’ ricominciato il secondo tempo di Napoli Juventus Primavera e il risultato è sempre fermo sull’uno a zero per la squadra bianconera. Vecchia Signora che, anche in avvio di ripresa, comincia a razzo e prova a colpire la difesa avversaria con Tongya, il cui mancino però finisce oltre la linea di fondo. Al cinquantaquattresimo occasione per il Napoli, che reagisce con Sgarbi: grande iniziativa da parte del giocatore azzurro che si gira nello stretto e con il destro trova una deviazione della difesa juventina in corner. Il Napoli reagisce con una tiro a botta sicura di Palmieri, la difesa della Juventus però si oppone e respinge. Ranocchia, ancora una volta, pericoloso al sessantacinquesimo con una punizione dal limite che spaventa Idasiak. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ANCORA RANOCCHIA!

Terminato sul risultato di zero a uno in favore della Juventus Primavera il primo tempo tra il Napoli e i bianconeri. A sbloccare il punteggio ci ha pensato Ranocchia attorno al quarto d’ora; poi al ventunesimo chance per i partenopei con Palmieri, che impegna senza troppi problemi il portiere avversario. La Juventus Primavera ci prova al ventiduesimo con Da Graca ma Tsongui non si lascia sorprendere. Bianconeri ancora pericolosi poco dopo con Anzolin, il cui tiro finisce tra le braccie di Idasiak. Alla mezzora i campani sprecano con Vrakas, che da buona posizione temporeggia eccessivamente. Idasiak respinge l’ennesimo attacco della Juventus, prima del tentativo di Ranocchia che sfiora il raddoppio per la vecchia signora. Squadre ora al riposo per l’intervallo, vedremo se nel secondo tempo il Napoli Primavera riuscirà a rimediare allo svantaggio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

GOL DI RANOCCHIA

Napoli Juventus Primavera 0-1: un gol di Ranocchia ha portato in vantaggio i bianconeri in questa partita sempre stuzzicante, anche se la stagione non è esaltante (soprattutto per gli azzurri) a livello Primavera. Subito una grande occasione per i partenopei al 2’ minuto di gioco: calcio di punizione dai 25 metri, se ne incarica Vrakas che calcia di destro potente e preciso, ma il portiere della Juventus Israel devia sulla traversa. Al 14’ tuttavia arriva la rete del vantaggio per gli ospiti: bella azione personale da parte di Tongya sulla fascia sinistra, il bianconero va al tiro e il pallone deviato da un difensore del Napoli arriva in mezzo all’area di rigore partenopea, dove Ranocchia non sbaglia e porta in vantaggio la Juventus Primavera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Napoli Juventus Primavera inizia fra pochissimo, ci resta tuttavia il tempo per ricordare i numeri assai diversi di queste due formazioni nella prima parte del campionato Primavera 1 in corso. Troviamo il Napoli Primavera in classifica a quota 9 punti, tristemente ultimo in virtù di un cammino caratterizzato da due vittorie a fronte di tre pareggi e ben otto sconfitte fino a questo momento. La differenza reti per il Napoli è negativa ma tutto sommato anche meno di quanto si possa pensare (-6), perché i partenopei hanno segnato 16 gol e ne hanno invece incassati 22. La Juventus Primavera sta facendo sicuramente meglio e in classifica ha 21 punti in tredici partite finora disputate, le quali hanno portato alla compagine bianconera sei vittorie, oltre a tre pareggi e quattro sconfitte. Cammino dunque buona anche se non esaltante, come conferma la differenza reti leggermente negativa (-1) per la Juventus, grazie a 22 gol segnati a fronte dei 23 subiti. Adesso però basta numeri: a parlare infatti sarà il campo, Napoli Juventus Primavera comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Verso la diretta di Napoli Juventus Primavera, diamo adesso uno sguardo ai quattro precedenti più recenti fra queste due squadre, disputati fra il 2017 e oggi, ricordando che naturalmente in precedenza erano più rare le sfide fra Napoli e Juventus Primavera, dal momento che vigeva la divisione in tre gironi seguendo criteri geografici. Il bilancio delle quattro sfide in oggetto è di due vittorie della Juventus Primavera, a fronte di un pareggio e un successo per il Napoli. Differenza che sarebbe tutto sommato minima, ma che diventa molto più ampia per quanto riguarda il numero dei gol segnati, che sono 11 per la Juventus e 5 per il Napoli. Questo perché le due vittorie bianconere sono state un 1-4 esterno il 22 ottobre 2017 e un 4-0 casalingo il 25 maggio 2019, nell’ultimo confronto fra le due compagini. Abbiamo poi il colpaccio per 2-3 del Napoli in casa Juventus il 24 febbraio 2018 e il pareggio per 1-1 in casa Napoli il 19 gennaio 2019. Di conseguenza due vittorie in trasferta e appena una in casa: il fattore campo non sembra avere grande incidenza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Napoli Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Marco Ricci, si gioca oggi sabato 11 gennaio 2020 alle ore 13.00 e sarà valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Partenopei in una situazione di classifica molto difficile alla vigilia di Napoli Juventus Primavera, con due sconfitte consecutive subite nelle ultime sfide disputate nel 2019, l’ultima in casa della Sampdoria. Nove punti con la squadra di Baronio distante una lunghezza dal Chievo penultimo e 5 punti dalla zona che vale la salvezza diretta, con la Fiorentina a 14 punti. Una stagione difficile con i partenopei che dovranno ora misurarsi con le ambizioni di play off della Juventus, che dopo l’ultima vittoria contro il Bologna ha riagganciato la zona play off e il quinto posto del Genoa. Da tempo i giovani bianconeri hanno cambiato passo, chiudendo il 2019 con 12 risultati utili consecutivi in partite ufficiali tra campionato Primavera 1, UEFA Youth League e Coppa Italia Primavera. Nelle ultime 11 sfide ufficiali il Napoli invece è riuscita a vincerne solo una, quella in casa del Genoa il 7 dicembre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA

Chiediamoci adesso quali dovrebbero essere le probabili formazioni in Napoli Juventus Primavera. Il Napoli di Roberto Baronio sarà schierato con un 3-5-2 come modulo di partenza, con questi giocatori che dovrebbero comporre l’undici titolare: Idasiak; Zanoli, Manzi, Senese; Mamas, Marrazzo, Vrikkis, Labriola, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. Risponderà la Juventus di Lamberto Zauli schierata con un 4-3-3 e questi possibili uomini in campo dal primo minuto: Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ahamada, Fagioli, Ranocchia; Tongya, Da Graca, Portanova.



