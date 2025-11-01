Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Juventus, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): INTERVALLO

La diretta Napoli Juventus Primavera vede in vantaggio per 1-0 i padroni di casa partenopei quando siamo giunti all’intervallo della partita del sabato mattina per la Primavera 1, sarebbe un risultato di enorme significato per il fanalino di coda della classifica, mentre la Juventus Primavera avrà ancora il secondo tempo per cercare di cambiare l’esito di un match che sarebbe molto deludente per i bianconeri in caso di sconfitta.

Diretta Inter Frosinone Primavera/ Streaming video tv: gialloblù rischiano i playout (1 novembre 2025)

L’episodio che per il momento sta decidendo la diretta Napoli Juventus Primavera è naturalmente il gol degli azzurri, arrivato al 20’ minuto di gioco. Cimmaruta avanza e serve in profondità Saviano, che si difende nel contrasto con Verde, si gira e calcia con potenza, trafiggendo il portiere bianconero Huli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Avellino Reggiana (risultato 0-0) video streaming tv: si scende in campo! (Serie B, 1 novembre 2025)

Diretta Napoli Juventus Primavera, come vedere la partita

La diretta Napoli Juventus del Campionato Primavera, come tutte le altre partite della competizione, potrà essere vista senza alcuna difficoltà da tutti gli interessati e gli appassionati della competizione che si dovranno sintonizzarsi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, o collegarsi in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione dell’emittente.

SI COMINCIA!

Siamo al via della diretta Napoli Juventus Primavera, volendo valutare alcuni precedenti di questa sfida ci possiamo soffermare in particolare su quelli più recenti, nei quali troviamo una Juventus che si è imposta in cinque delle ultime dieci occasioni ma con anche quattro vittorie partenopee, di queste peraltro ben tre fuori casa tra cui quella, ai rigori, che nel gennaio di due anni fa aveva consegnato al Napoli la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Sono del 2023 le sfide più recenti: il Napoli, quattro giorni dopo la Coppa, si era ripetuto vincendo 2-1 in casa con una doppietta di Alessandro Spavone nel primo tempo.

Diretta Atalanta Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: neroverdi a caccia di punti (1 novembre 2025)

Roboante invece l’ultimo successo esterno della Juventus, nel febbraio dell’anno precedente: il Napoli era rimasto in dieci per l’espulsione di Daniel Hysaj ma i bianconeri avevano già segnato quattro gol con Leonardo Cerri, Nicolo Savona e due volte Josué Chibozo, poi l’attaccante del Benin aveva realizzato anche la manita per completare l’opera. Staremo a vedere cosa succederà nella partita di oggi, finalmente possiamo lasciare che a parlare sia il campo perché è davvero tutto pronto, e la diretta Napoli Juventus Primavera ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Bianconeri in una serie positiva

Ad aprire la decima giornata del Campionato Primavera alle 11.00 sarà la diretta Napoli Juventus sfida non di grandissimo valore visto che si sfidano due formazioni che nonostante il blasone delle società non stanno disputando una buona stagione, i partenopei infatti sono alla prima stagione dopo la promozione ma i risultati che hanno ottenuto fino a qui non li hanno tenuti lontano dalle ultime posizioni, ad oggi infatti sono stati in grado di conquistare solo 4 punti validi per il ventesimo e ultimo posto in classifica.

Per i bianconeri invece i risultati sono stati spesso altalenanti con alcune vittorie o pareggi consecutivi subito interrotti da sconfitte pesanti che hanno fatto tornare la squadra in crisi e a mettere in dubbio il suo stato di forma, ora però sono riusciti a portare a casa punti per tre partite consecutive e cercheranno di farlo anche nella prossima per allungare la striscia e l’ottimo momento.

Napoli Juventus Primavera, probabili protagonisti della sfida

Ad affrontare la diretta Napoli Juventus del Campionato Primavera dovrebbero essere gli stessi che sono scesi in campo nell’ultima giornata e che per gli azzurri hanno ottenuto un pareggio 0-0 contro il Monza mentre per i bianconeri una vittoria 1-0 contro la Lazio, Dario Rocco quindi proporrà ancora il 3-5-2 con Lattisi, Caucci, Gambardella e Garofalo, Colella, Scalzo, Cimmaruta, De Chiara e Torre, Raggioli e Gorica. La risposta di Simone Padoin invece arriverà con un 4-2-3-1 con Radu tra i pali, Bamballi e Grelaud terzini con Verde e Bassino a completare il reparto difensivo, Pagio e Keutgen mediani, Elimoghale e Merola esterni offensivi, Mazur trequartista alle spalle di Comellas unica punta.

Napoli Juventus Primavera, possibile esito finale

I favoriti per la vittoria finale nella diretta Napoli Juventus del Campionato Primavera sono senza dubbio i bianconeri vista la difficoltà che i loro avversari hanno riscontrato fino a questo momento, come detto però anche i torinesi non sono sempre perfetti e dopo tre risultati utili consecutivi potrebbero tornare a inciampare. Il risultato finale della partita, qualsiasi sarà, non dovrebbe vedere un elevato numero di gol viste le difficoltà che entrambe le squadre hanno riscontrato in fase realizzativa da inizio stagione, unica certezza è che entrambe le squadre daranno tutto per vincere.