Diretta/ Napoli Juventus (Serie A) streaming video e tv. Gattuso, ultima chiamata?

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS: DELA VUOLE I 3 PUNTI!

Napoli Juventus, in diretta sabato 13 febbraio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie A. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta, per il Napoli di Gattuso la sfida rischia di essere l’ultima chiamata per vivere una stagione da protagonista in campionato. Gli azzurri devono ancora recuperare la partita d’andata contro i bianconeri, match che ha vissuto un lungo contenzioso giudiziario, ma ora devono inseguire le romane in zona Champions, senza dimenticare anche la presenza dell’Atalanta, e staccarsi dal quarto posto potrebbe far traballare la panchina del tecnico che ha vissuto già momenti difficili col presidente De Laurentiis.

La Juventus invece ha conquistato l’ennesima finale di Coppa Italia eliminando l’Inter e in campionato si è rilanciata al terzo posto dopo il 2-0 rifilato alla Roma. Vincendo il recupero i bianconeri sarebbero a -2 dalla vetta ma molto passerà anche da questa sfida in casa degli azzurri, considerando che vincendo la Juve metterebbe in fila la quarta vittoria consecutiva in Serie A.

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Juventus sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Juventus allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Rui; Bakayoko, Elmas; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Pirlo con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Morata.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Napoli Juventus: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.75 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.00 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.45 volte l’importo scommesso.



