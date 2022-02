Diretta/ Napoli Juventus streaming video tv: riscatto per due (Primavera)

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA: JUVE FAVORITA!

Napoli Juventus, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 11.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo sarà una sfida valevole per la 20^ giornata del campionato Primavera 1. Sfida tra squadre entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno infrasettimanale. Per il Napoli ko 2-1 sul difficile campo della Sampdoria, per i partenopei si è trattato però della terza sconfitta consecutiva in campionato, con gli azzurri rimbalzati indietro in classifica ma sempre a +5 dalla zona play out.

Dopo un momento positivo invece si è fermata la corsa della Juventus che è stata sconfitta in casa dall’Atalanta. Bianconeri scivolati al quarto posto in classifica anche se alle spalle della Roma capolista la graduatoria è sempre corta e aperta a ogni sviluppo. Colpaccio partenopeo con vittoria del Napoli per 1-2 nel match d’andata disputato in casa della Juventus, mentre l’11 gennaio 2020 la Juve ha vinto di misura, 0-1, l’ultimo precedente del campionato Primavera in casa del Napoli.

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Juventus Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Juventus Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi. Risponderà la Juventus allenata da Andrea Bonatti con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.



