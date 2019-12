Diretta Napoli Lazio Primavera/ Streaming video tv: punti per la salvezza

Napoli Lazio Primavera, diretta dall’arbitro Federico Fontani della sezione Aia di Siena, si gioca per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1 oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 14.30. Napoli Lazio Primavera è partita di sicuro interesse tra due squadre di gran nome, ma che attualmente a livello Primavera stanno facendo molta fatica. La classifica ce lo indica in modo chiarissimo, dal momento che il Napoli ha appena 9 punti e non è messa molto meglio nemmeno la Lazio, che troviamo a quota 10. Nella scorsa giornata sono arrivati segnali a dire il vero contrastanti: la Lazio infatti ha perso in casa per 0-2 contro l’Inter, mentre il Napoli si era preso una boccata d’ossigeno vincendo per 0-3 sul campo del Genoa. Adesso i partenopei cercano la conferma, ma di certo la Lazio non vuole subire un sorpasso che la metterebbe davvero nei guai in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Napoli Lazio Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli Lazio Primavera. Roberto Baronio potrebbe schierare i partenopei con il 3-5-2: Idasiak in porta e davanti a lui retroguardia a tre con Zanoli, Manzi e Senese; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Vrikkis, Labriola, Mamas, Marrazzo e Zedadka, infine la coppia d’attacco formata da Palmieri e Sgarbi. La risposta della Lazio di Leonardo Menichini dovrebbe invece concretizzarsi nel seguente 4-3-3: Alia in porta e davanti a lui i quattro difensori De Angelis, Franco, Armini e Ndrecka; a centrocampo il terzetto formato da Falbo, Bertini e Anderson, infine il tridente offensivo con il centravanti Zilli e le due ali, Shehu a destra e Moro a sinistra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA