DIRETTA NAPOLI LAZIO/ Video streaming tv: l’anno scorso Sarri fece il colpo (Serie A, 2 settembre 2023)

DIRETTA NAPOLI LAZIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Lazio ci consegna una partita che chiaramente nelle ultime stagioni ha avuto parecchi precedenti. È una sfida che ci ha anche raccontato tantissime emozioni: bisogna ricordare un lunch match che tra un ribaltone e l’altro si era concluso sul 4-3 in favore del Napoli – che schierava ancora Edinson Cavani – ma anche un roboante 5-0, sempre a favore dei partenopei, con il quale di fatto aveva finalmente preso vita il progetto di Maurizio Sarri, oggi grande ex al Diego Armando Maradona. La Lazio ha vinto qui lo scorso marzo: nelle ultime dieci gare in assoluto ha vinto tre volte a fronte di sette sconfitte, nel novembre 2021 è arrivato un 4-0 per la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Un altro dato di cui possiamo parlare nella diretta di Napoli Lazio è quello relativo ai pareggi: il segno X non si verifica in termini assoluti dal novembre 2016, era una partita di Serie A giocata in questo stadio che naturalmente si chiamava ancora San Paolo. Il Napoli aveva in panchina Maurizio Sarri; a proposito, con l’attuale tecnico della Lazio i partenopei hanno ottenuto cinque vittorie a fronte di quel pareggio, con un incredibile bilancio di 19 gol realizzati e appena 3 subiti. Lo stesso effetto Sarri si verificherà dalla parte dei biancocelesti? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Napoli Lazio sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita in televisione, dunque, occorrerà aprire l’app ufficiale della piattaforma o, in caso di tv di vecchia generazione, utilizzare uno dei dispositivi disponibili per trasmettere il segnale (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, TIM VISION, console PlayStation o X Box).

IL BIG-MATCH

Napoli Lazio, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.45 presso il “Maradona” di Napoli, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Match che si presenta già molto importante, soprattutto per gli ospiti. La squadra di Maurizio Sarri, ex di turno, ha perso a sorpresa le prime due sfide del campionato, prima in casa del Lecce e poi tra le mura amiche contro il Genoa. Un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative che, quindi, necessita una inversione di tendenza al più presto. Di tutto altro umore è la formazione campione d’Italia: il Napoli dopo aver liquidato il Frosinone con tre gol, ha vinto anche davanti al pubblico amico con il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Napoli Lazio, match che andrà in scena al “Maradona” di Napoli. Per i partenopei diversi ballottaggi da risolvere: Rudi Garcia deve scegliere tra Olivera e Mario Rui per un posto sulla corsia sinistra mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio solo per uno tra Politano e Raspadori. Per il resto confermata la formazione che ha superato il Sassuolo sette giorni fa. Per la Lazio, invece, ipotizzabili diversi cambi rispetto all’ultima sfida: il giapponese Kamada, apparso in ritardo di condizione, lascerà il posto a Vecino. Probabile anche l’impiego dall’inizio di Pellegrini al posto di Marusic.

NAPOLI LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.63, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











