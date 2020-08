Diretta Napoli Lazio/ Streaming video tv: big-match al San Paolo (Serie A)

Napoli Lazio, in diretta dallo stadio San Paolo del capoluogo campano, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 1 agosto 2020, e sarà sicuramente uno dei pezzi forti della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. Vi sono infatti diversi motivi d’interesse per seguire con attenzione la diretta di Napoli Lazio. Sul fronte partenopeo, si cerca immediato riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter e una chiusura dignitosa, anche se il settimo posto finale per chi doveva essere la principale anti-Juventus è un flop clamoroso, che certifica una stagione nella quale almeno in campionato c’è davvero poco o niente da salvare. Certo, resta il successo in Coppa Italia e resta anche il sogno Champions League: la partita di stasera sarà anche una prova generale in vista del Barcellona. Per la Lazio invece tutto finisce oggi, ma c’è la possibilità di inseguire il secondo posto che sigillerebbe un campionato eccellente, quello del ritorno in Champions League dopo 13 anni, e addirittura con rimpianti per qualcosa di ancora più grande. I biancocelesti di Simone Inzaghi stanno finendo bene: la vittoria sul Brescia è stata la terza consecutiva, stasera arriverà il poker?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NAPOLI LAZIO

La diretta tv di Napoli Lazio sarà garantita sui canali della piattaforma satellitare, dal momento che si tratta di una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

Nelle probabili formazioni di Napoli Lazio, servirà cautela per Gennaro Gattuso in difesa: l’infortunio di Maksimovic è stato meno grave del previsto, ma considerata l’assenza già di Manolas bisognerà valutare se rischiare il serbo, pensando anche al Barcellona. In difesa avremo poi anche i tradizionali ballottaggi Ospina-Meret in porta e Mario Rui-Hysaj come terzino sinistro, mentre a centrocampo Demme e Lobotka si contendono la maglia da titolare in cabina di regia. In attacco infine puntiamo su Mertens e Insigne, con Callejon favorito su Politano e Lozano per completare il tridente. Molti dubbi ancora da sciogliere pure nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, che ha però intatto l’asse Strakosha-Acerbi-Milinkovic Savic-Luis Alberto-Immobile. Da decidere ad esempio chi tra Correa e Caicedo affiancherà Ciro, mentre in difesa Luiz Felipe potrebbe essere favorito per affiancare Acerbi e Patric, infine Jony e Lukaku si contenderanno il posto da esterno sinistro di centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Napoli Lazio secondo le quote offerte dall’agenzia Eurobet. I biancocelesti partono favoriti, infatti il segno 2 è quotato a 2,15. Si sale comunque non di moltissimo in caso di vittoria del Napoli: il segno 1 è quotato a 3,20. Infine l’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio: il segno X vale 3,70 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA