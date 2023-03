DIRETTA/ Napoli Lazio video streaming tv: dominio partenopeo negli ultimi incroci

DIRETTA NAPOLI LAZIO: TESTA A TESTA

Mancano ormai pochissimi istanti alla diretta di Napoli Lazio, prima che i giocatori finiscano con il riscaldamento, diamo un’occhiata allo storico tra le due squadre. Gli ultimi dieci precedenti sorridono al Napoli, che hanno vinto contro la compagine capitolina per ben otto volte mentre la Lazio può sorridere solamente in due occasioni, ormai datate qualche anno fa. Nel complesso, le due squadre hanno giocato contro in 163 partite in ben quattro competizioni diverse. Anche il complesso totale favorisce i partenopei, avendo vinto la bellezza di 63 match.

Il risultato storico però non può far sorridere del tutto, visto che ad analizzare gli altri dati, ci si rende conto che c’è un equilibrio molto grande tra il Napoli e la Lazio, infatti i biancocelesti hanno vinto ben 49 volte e sono riusciti a pareggiare la bellezza di 51 volte. Occhio dunque a possibili scivoloni. (agg. Gianmarco Mannara)

NAPOLI LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Lazio sarà trasmessa in esclusiva assoluta su Dazn, piattaforma che detiene i diritti di tutte le sfide del massimo campionato italiano, la Serie A. Per usufruire del servizio bisognerà essere abbonati attraverso il pass o per l’intera stagione oppure mensile, facilmente rinnovabile col tempo.

Si potrà assistere alla diretta Napoli Lazio in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato da Dazn oltre alla possibilità di visionare la partita su console.

ATTESA PER IL MATCH DEL MARADONA

La diretta di Napoli Lazio, in programma venerdì 3 marzo alle ore 20:45, racconta di una sfida storica del nostro calcio arricchita da un ritorno speciale. Stiamo parlando di Maurizio Sarri in Campania. Il tecnico toscano sfiorò l’impresa Scudetto nel 2017-2018 arrendendosi alla Juventus dopo aver totalizzato ben 91 punti, quattro in meno dei bianconeri. Ora il sogno del Tricolore sta sempre diventando più realtà e proprio contro Sarri, il Napoli potrebbe fare l’ennesimo passo in avanti verso il terzo Scudetto. Non sembra intenzionata a fermarsi la banda di Spalletti, reduce con l’Empoli della sua vittoria numero ventuno in stagione. la Lazio però non è da sottovalutare e arriverà carica del successo con la Sampdoria, secondo di fila dopo quello con la Salernitana, intervallati dal passaggio del turno in Conference League col Cluj.

I partenopei in casa hanno fatto registrare la bellezza di 31 punti su 33 disponibili, pareggiando solo una volta e vincendo tutte e dieci le altre sfide giocate al Maradona, divenuto un fattore vero e proprio per il Napoli. Seppur non con le medie casalinghe degli avversari, il rendimento esterno della Lazio rimane positivo con sei successi e tre pareggi in undici partite. Inoltre, i biancocelesti fuori casa sono la miglior difesa con sette reti subite e il quarto miglior attacco.

NAPOLI LAZIO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Lazio vedono i padroni di casa schierarsi con l’ormai consueto 4-3-3 di Spalletti. Meret tra i pali, in difesa il capitano Di Lorenzo, coppia centrale Rrahmani-Kim e Olivera sulla sinistra. A centrocampo spazio ad Anguissa, il solito Lobotka e il rientro tra i titolari in campionato di Zielinski. Attacco super confermato con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Risponde la Lazio con lo stesso identico assetto di gioco con in porta Provedel e il pacchetto arretrato composto da Marusic, Patric, Romagnoli e l’ex di giornata Hysaj. Nella zona nevralgica del campo Milinkovic-Savic e Luis Alberto, match-winner con la Sampdoria, supporteranno Cataldi in cabina di regia. Infine Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni formeranno il tridente di Maurizio Sarri.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Napoli Lazio vedono favoriti con un certo scarto i padroni di casa. Gli uomini di Spalletti sono infatti quotati 1.60 da Snai contro i 5.50 per i biancocelesti mentre il segno X, associato al pareggio, lo possiamo trovare a 4.

Abbastanza equilibrato il discorso Gol: l’eventualità di vedere entrambe le squadre a segno è a 1.80, una o addirittura tutte e due le porte inviolate verrà pagato 1.90 la posta in palio. Stesse identiche quote per l’Over 2.5 (1.80) e Under 2.5 (1.90).











