Diretta/ Napoli Lazio, streaming video tv: ultima chiamata Champions (Serie A)

DIRETTA NAPOLI LAZIO: SFIDA PER LA CHAMPIONS LEAGUE!

Napoli Lazio, in diretta giovedì 22 aprile 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sfida che rischia di essere per entrambe le formazioni un‘ultima chiamata per la Champions, considerando che Milan e Atalanta continuano a correre e la Juventus, pur appena fermata dai bergamaschi, sembra favorita da un calendario più agevole. Il Napoli è reduce da un pari contro l’Inter che ha comunque confermato il trend di ritrovata solidità da parte della squadra allenata da Gennaro Gattuso, anche se per la Champions servirà uno sforzo in più.

Probabili formazioni Roma Atalanta/ Quote: Pellegrini e Pessina a confronto

La Lazio invece nelle ultime sfide non avrebbe in ogni modo potuto fare di più, 5 vittorie consecutive per la squadra allenata di Simone Inzaghi (ancora non negativo al Covid, in panchina per i biancazzurri ci sarà ancora Massimiliano Farris) e una partita ancora da recuperare contro il Torino. Dopo la trasferta di Napoli la Lazio affronterà il Milan in casa nel posticipo di lunedì prossimo: sarà questo il crocevia decisivo della stagione per capire se la formazione capitolina potrà essere ai nastri di partenza della Champions League per il secondo anno consecutivo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO/ Quote, Demme e Ospina assenti annunciati

DIRETTA NAPOLI LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Lazio verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, posticipi della 32^ giornata

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Napoli Lazio, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.05 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.60 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA