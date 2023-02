Diretta Napoli Lecce Primavera/ Streaming video tv: salentini in grande forma

DIRETTA NAPOLI LECCE PRIMAVERA:

Napoli Lecce Primavera, in diretta alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, venerdì 10 febbraio 2023, sarà il secondo anticipo nel programma della diciottesima giornata del Campionato Primavera 1, il primo turno del girone di ritorno. Dando un rapido sguardo alla classifica, forse un po’ a sorpresa dobbiamo assegnare agli ospiti giallorossi salentini il ruolo di favoriti per la vittoria nella diretta di Napoli Lecce Primavera, perché i padroni di casa partenopei hanno appena 17 punti e devono lottare per la salvezza, mentre il Lecce si gode i suoi 30 punti ed è in piena corsa addirittura per il primato in una classifica ancora senza padroni.

Probabili formazioni Lecce Roma/ Diretta tv: Zalewski ancora a destra? (Serie A)

Per di più, in favore del Lecce c’è anche uno splendido momento di forma, che ha visto i pugliesi vincere le ultime quattro partite disputate, con il successo per 1-0 contro il Verona di sabato scorso che ha avvicinato ancora di più la vetta della graduatoria. Discorso radicalmente diverso per il Napoli, che ha vinto solamente una delle ultime sette partite ed è reduce da un ko disastroso per 4-0 sul campo dell’Inter, dunque deve reagire ma si troverà davanti la squadra forse più in forma dell’ultimo mese. Siamo allora molto curiosi di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta di Napoli Lecce Primavera…

Diretta/ Cremonese Lecce (risultato finale 0-2): la chiude Strefezza!

NAPOLI LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Lecce Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai danni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Napoli Lecce Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Napoli Lecce Primavera. L’allenatore partenopeo Nicolò Frustalupi dovrà forse inventarsi qualcosa dopo la batosta contro l’Inter, comunque indicativamente ecco un modulo 3-4-2-1 con Boffelli in porta e davanti a lui i tre difensori Obaretin, Barba e D’Avino; a centrocampo la linea a quattro con Marchisano, Alastuey, Gioielli e Acampa da destra a sinistra; in attacco infine Spavone e Sahli sulla trequarti, a sostegno della prima punta Pesce.

Diretta/ Lecce Verona Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Burnete!

La risposta degli ospiti del Lecce Primavera di mister Federico Coppitelli dovrebbe invece prevedere un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Borbei in porta; Munoz, Pascalau, Hasic e Dorgu davanti a lui da destra a sinistra nella difesa a quattro; i tre centrocampisti invece potrebbero essere Samek, Vulturar e Berisha; infine ecco Corfitzen e Salomaa come esterni d’attacco, ali del tridente con in mezzo il centravanti Burnete.











© RIPRODUZIONE RISERVATA