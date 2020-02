Diretta Napoli Lecce/ Streaming video tv: Gattuso per salire ancora (Serie A)

Napoli Lecce, in diretta dallo stadio San Paolo del capoluogo campano, si gioca oggi pomeriggio domenica 9 febbraio alle ore 15.00 per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Sfida tutta meridionale, non mancano di certo i temi d’interesse per Napoli Lecce. I partenopei stanno cercando di invertire la tendenza di una stagione molto complicata: la cura di Gennaro Gattuso inizia a funzionare, la vittoria sul campo della Sampdoria è la conferma di un trend finalmente positivo nelle ultime uscite ma c’è ancora tanto da fare se si vuole inseguire l’Europa, a maggior ragione se si vogliono tenere accese le speranze anche di lottare per il quarto posto. Attenzione però al Lecce di Fabio Liverani, perché i giallorossi pugliesi sono reduci dalla vittoria per 4-0 contro il Torino e si sono messi in una posizione buona nella lotta salvezza, che comunque durerà ancora per tanti mesi. Fare bene a Napoli potrebbe valere tantissimo, anche dal punto di vista psicologico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Lecce sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare su Sky Sport Serie A, il canale numero 202 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LECCE

Passiamo ora ad analizzare anche le probabili formazioni di Napoli Lecce. Tra i partenopei rientra l’emergenza in difesa e Koulibaly potrebbe tornare titolare al fianco di Manolas mentre in porta è possibile un ballottaggio fra Meret ed Ospina. Qualche problema a centrocampo invece per Gennaro Gattuso, a causa della squalifica di Elmas: ci attendiamo dunque Demme nel cuore della manovra del Napoli, affiancato da Zielinski e da uno fra Allan, Fabian Ruiz e Lobotka, che si contendono una sola maglia a disposizione. In attacco dovremmo invece vedere il tridente con Callejon e Insigne ai fianchi della prima punta Milik. Nel Lecce di Fabio Liverani modulo 4-3-1-2: a centrocampo titolari i nuovi arrivi Deiola e Barak, ballottaggio fra Petriccione e Majer per il terzo posto disponibile. Altro nuovo arrivo è Saponara, che si gioca con Mancosu la maglia da trequartista alle spalle di Falco e Lapadula, mentre in difesa è molto contesa la maglia da terzino destro fra Rispoli, Calderoni e Dell’Orco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Napoli Lecce in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Partono chiaramente favoriti i padroni di casa partenopei, infatti il segno 1 è quotato a 1,20 mentre si sale fino a 13,00 in caso di segno 2. Valore intermedio per gli scommettitori sarebbe invece quello per il pareggio: il segno X vale infatti 6,75 volte la posta in palio.



