Diretta Napoli Lilla/ Streaming video tv: la prova generale (amichevole)

Napoli Lilla, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 21 dicembre 2021, sarà la partita amichevole che varrà come una prova generale verso il ritorno in campionato per i partenopei di Luciano Spalletti contro i francesi del Lilla, settimo nella classifica della Ligue 1, un test che dovrà dare risposte significative al tecnico toscano dopo il piccolo campanello d’allarme scattato a causa della sconfitta casalinga contro il Villarreal nella precedente amichevole di sabato scorso.

Naturalmente nulla di grave, ma la diretta di Napoli Lilla vedrà Spalletti a caccia di risposte migliori, dal momento che il mese di gennaio porterà immediatamente la trasferta a San Siro contro l’Inter e poi anche l’altra super sfida contro la Juventus. Potrebbe essere un mese fondamentale per capire se la splendida fuga d’autunno diventerà ancora più solida, oppure se il Napoli dovrà ancora soffrire. Ecco perché la prova generale varrà moltissimo: quali risposte ci darà la diretta di Napoli Lilla?

NAPOLI LILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Lilla sarà garantita sul canale Sky Sport 251, ma solamente in modalità pay-per-view, acquistando cioè il singolo evento. Dobbiamo tuttavia sottolineare che ci sarà la diretta streaming video di Napoli Lilla, garantita sulla piattaforma DAZN per i propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LILLA

Parlando delle probabili formazioni verso la diretta di Napoli Lilla, c’è ancora grande curiosità per capire se i calciatori del Napoli reduci dai Mondiali come Zambo Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski potranno essere utilizzati oggi, considerando che nessuno di loro ha fatto molta strada in Qatar. Il loro utilizzo sarebbe una mossa utile nell’ultimo test amichevole prima dell’Inter, però potrebbe avvenire a partita in corso, sfruttando le sostituzioni. Resta anche un dubbio tattico per Luciano Spalletti tra il modulo 4-3-3 e il 4-2-3-1 con Raspadori tra le linee.

Noi indichiamo di base il 4-3-3 con Meret in porta; la linea a quattro della difesa composta da destra a sinistra da Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui; a centrocampo invece i tre titolari potrebbero essere Ndombele, Lobotka ed Elmas; infine in attacco ecco il tridente con Politano a destra, Osimhen centravanti e Kvaratskhelia a sinistra, sempre che non ci sia il 4-2-3-1, oppure che almeno alcuni dei "mondiali" giochino dall'inizio.











