Diretta Napoli Liverpool/ Streaming video e tv: amichevole show a Edimburgo

Napoli Liverpool si gioca alle ore 18:00 italiane di domenica 28 luglio, presso Edimburgo: amichevole di lusso quella che partenopei e Reds giocano nel corso della loro estate. Carlo Ancelotti ritrova i campioni d’Europa con cui ha avuto a che fare lo scorso anno in Champions League, e anche nelle due finali europee quando allenava il Milan; un bell’impegno anche per Jurgen Klopp e i suoi ragazzi, anche se entrambe le squadre devono fare a meno di qualche giocatore che non è ancora rientrato dalle vacanze siamo sicuri che sarà calcio vero. Dal punto di vista del Napoli, gli azzurri testano le loro possibilità contro un avversario di pari livello se non superiore: un bel passaggio rispetto alle prime amichevoli estive, ultima delle quali quella pareggiata in maniera rocambolesca contro la Cremonese. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Napoli Liverpool, nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre saranno disposte sul terreno di gioco dai loro allenatori, valutando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni per questa partita amichevole in terra scozzese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Liverpool sarà trasmessa sulla televisione satellitare, e dunque sarà un’esclusiva per tutti gli abbonati come già accaduto per le altre amichevoli dei partenopei: appuntamento sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) con la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che permette di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL

In Napoli Liverpool Ancelotti sperimenta sempre con il 4-4-2: davanti a Meret, che dovrebbe giocare come titolare, ci sarà campo per Manolas in coppia con Nikola Maksimovic mentre sulle corsie esterne potrebbero agire Malcuit da una parte e Mario Rui dall’altra. Dubbi a centrocampo, perchè mancano ancora i reduci dai tornei ufficiali estivi: dunque potrebbero esserci il giovane Gaetano a fare coppia con Zielinski che si accentra (a meno che non giochi subito Elmas), mandando invece Verdi o Younes a giocare come laterale a sinistra. Dall’altra parte previsto Callejon, davanti possiamo puntare sulla coppia formata da Mertens e Milik con Lorenzo Insigne a guidare la squadra nel secondo tempo. Tante assenze anche nel Liverpool: dunque Mignolet sarà il portiere, Van Dijk e il giovane connazionale Van den Berg potrebbero guidare il reparto arretrato che prevede poi Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce laterali. Il modulo sarà il 4-3-3: Milner e Wijnaldum fanno compagnia a Fabinho al centro dello schieramento voluto da Klopp, nel tridente offensivo potrebbero essere destinati Shaqiri su un lato e Harry Wilson sull’altro, con Origi a fare da prima punta.



