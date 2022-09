Diretta Napoli Liverpool/ Streaming video tv: Reds per il rilancio (Champions League)

DIRETTA NAPOLI LIVERPOOL: SPALLETTI VUOLE L’IMPRESA!

La diretta di Napoli Liverpool, partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo A di Champions League, andrà in scena allo Stadio “Maradona” alle ore 21.00. Un impegno complesso per i partenopei, che avranno di fronte a sé un avversario di calibro. L’obiettivo è quello di conquistare fin da subito punti utili, sfruttando magari il calore del proprio pubblico. I Reds da parte loro cercheranno di non farsi intimidire.

Alla squadra di Luciano Spalletti la fiducia certamente non manca. In avvio di campionato infatti hanno dato il meglio di sé ottenendo tre vittorie (l’ultima contro la Lazio) e due pareggi. I risultati in questione permettono agli azzurri di essere in piena corsa per la vetta della classifica, dato che nessuna squadra è riuscita a ottenere bottino pieno. Gli uomini di Jurgen Klopp invece non possono dire lo stesso. L’inizio in Premier League è stato infatti ben al di sotto delle aspettative, con tre pareggi, due vittorie e una sconfitta. Adesso l’obiettivo è rilanciarsi in Europa.

NAPOLI LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Napoli Liverpool sarà visibile soltanto in streaming video, non in tv dato che non è stata inserita nel palinsesto delle emittenti satellitari. L’evento è infatti una esclusiva di Amazon Prime. Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con la piattaforma di Bezos potranno accedere alla visione da computer attraverso il sito ufficiale oppure da smartphone e tablet attraverso l’applicazione, oltre che dalle smart tv compatibili.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Napoli Liverpool mettono in evidenza che entrambe le squadre hanno qualche assenza con cui fare i conti. I partenopei hanno in dubbio Lozano e Osimhen, rispettivamente per un infortunio al volto e per un problema muscolare. La loro presenza sarà da valutare fino all’ultimo. Assenti inoltre Demme e Zedadka. Per il resto il tecnico Luciano Spalletti dovrebbe schierare il suo 4-3-3 nelle vesti migliori: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Per gli ospiti invece a temere il forfait è Carvalho, che ha subito una botta nell’ultimo match di campionato. Non ci saranno sicuramente invece Konate, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain e Ramsay. Il tecnico Jurgen Klopp ad ogni modo schiererà i suoi a specchio. Questo il possibile undici iniziale: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz.

QUOTE NAPOLI LIVERPOOL

Le quote della diretta Napoli Liverpool, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti gli inglesi, avversario piuttosto ostico per questo esordio di Champions League. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 3.65. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 1.95. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.75.

