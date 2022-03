Diretta/ Napoli Milan Primavera streaming video tv: crisi per due

DIRETTA NAPOLI MILAN PRIMAVERA: SERVE UNA VOLTA!

Napoli Milan, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 10.45 presso l’Arena Giuseppe Piccolo sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Si affrontano due squadre al momento in crisi, è addirittura nera quella del Napoli che perdendo in casa della Fiorentina è incappato nella quinta sconfitta consecutiva in campionato, scivolando indietro in classifica con un solo punto di vantaggio rispetto alla zona play out.

Il Milan invece dopo la sconfitta sul campo della capolista Roma è caduto anche nel match interno contro l’Atalanta, seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri che restano però 5 lunghezze avanti rispetto ai partenopei in classifica. Nel match d’andata Napoli corsaro sul campo del Milan con il punteggio di 1-2, partenopei vincenti di misura con un 1-0 anche nell’ultimo match casalingo contro il Milan disputato il 14 settembre 2018.

DIRETTA NAPOLI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milan Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Milan Primavera, match che andrà in scena all’Arena Giuseppe Piccolo. Per il Napoli, Niccolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Idasiak, Barba, Costanzo, Manè; Marchisano, Spavone, Saco, Giannini, Ambrosino; D’ Agostino, Cioffi. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desplanches, Coubis, Di Gesù, Nasti, El Hilali, Bosisio, Tolomello, Stanga, Alesi, Roback, Bozzolan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Milan Primavera ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.



