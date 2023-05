DIRETTA/ Napoli Milan primavera (risultato 0-0), video streaming tv: in campo, via!

DIRETTA NAPOLI MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Napoli Milan Primavera, la storia dei precedenti fra le due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbe dire su questo incontro? Gli anni più recenti ci parlano di nove incontri dal mese di dicembre 2016 in poi, che sono naturalmente i precedenti più significativi. I numeri sono in verità all’insegna del perfetto equilibrio, perché si contano tre vittorie per parte più altrettanti pareggi.

Il fattore campo aiuta ma non troppo: sia i partenopei sia i rossoneri vantano infatti due vittorie in casa e una in trasferta. Il Napoli tuttavia più vantare una striscia positiva di due vittorie e un pareggio (2-2 nel match d’andata di venerdì 6 gennaio scorso) nelle ultime tre partite, mentre il Milan Primavera non vince contro i pari età azzurri dall’ormai lontano 26 gennaio 2019. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Napoli Milan Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milan Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Napoli Milan Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

NAPOLI MILAN PRIMAVERA: GRANDE RIVALITÀ!

Napoli Milan Primavera, in diretta alle ore 10.30 di questa mattina, domenica 7 maggio 2023, sarà una partita valida per la trentesima giornata del Campionato Primavera 1. La rivalità è sempre grande, ma parlando a livello giovanile dobbiamo evidenziare che un rapido sguardo alla classifica ci indica come la diretta di Napoli Milan Primavera sarà importante per entrambe le formazioni, ma per esigenze di salvezza: i padroni di casa azzurri infatti con appena 31 punti al loro attivo sono davvero in bilico per la salvezza, ma neppure gli ospiti rossoneri con i loro 39 punti possono stare ancora del tutto tranquilli in questo senso.

La scorsa giornata ha segnato infatti l’ennesimo passo falso per il Napoli Primavera, che ha perso con il risultato di 3-1 contro la Sampdoria in Liguria, mentre il Milan arriva dal recupero di mercoledì contro l’Atalanta che ha portato ai rossoneri una vittoria di fondamentale importanza. La posta in palio quindi è molto alta e si aggiunge al fascino di una sfida classica per il calcio italiano, anche a livello giovanile: che cosa ci dirà la diretta di Napoli Milan Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Napoli Milan Primavera. I padroni di casa azzurri di mister Nicolò Frustalupi potrebbero proporre un modulo 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: in porta Boffelli, protetto dalla difesa a tre formata da Obaretin, Barba e Hysaj; a centrocampo invece ecco una linea a quattro con Marchisano, Alastuey, Gioielli e Acampa da destra a sinistra; l’attacco del Napoli Primavera potrebbe infine essere composto da Spavone e Sahli sulla trequarti a sostegno del centravanti Pesce.

La risposta degli ospiti rossoneri allenati da Ignazio Abate potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 e indichiamo questi possibili undici titolari per il Milan Primavera: capitan Coubis, Simic, Nsiala e Bozzolan nella difesa a quattro davanti al portiere Nava; a centrocampo potremmo vedere il terzetto formato da Foglio, Eletu e Gala; infine il reparto offensivo del Milan potrebbe prevedere le ali Cuenca a destra e Sia a sinistra, a supporto di El Hilali, numero 10 che agirà però da centravanti.











