Diretta/ Napoli Milan (risultato 0-0) streaming video tv: ci sono Elmas e Musah, si gioca! (29 ottobre 2023)

DIRETTA NAPOLI MILAN (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, finalmente sta per cominciare la diretta di Napoli Milan, la super sfida che presentiamo con le statistiche di azzurri e rossoneri in questa prima parte del campionato di Serie A. Il Napoli ci arriva con 17 punti in classifica, che sono frutto di cinque vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte per i partenopei di mister Rudi Garcia, che hanno segnato 20 gol, esattamente il doppio dei 10 al passivo, per cui il dato della differenza reti è pari a +10 per i campioni d’Italia in carica fino a questo momento. Il Milan di Stefano Pioli risponde invece con 21 punti in classifica, che per i rossoneri sono frutto di sette vittorie e due sconfitte.

La differenza reti del Diavolo (+7) è forse meno brillante del previsto, perché il Milan in campionato finora ha segnato 16 gol e ne ha incassati invece 9. Adesso però non è più tempo per numeri e parole, leggiamo le formazioni ufficiali e poi cediamo la parola alla diretta di Napoli Milan, che comincia davvero! ++NAPOLI (4-3-3): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Reijnders, Krunic, Musah; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milan non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

NAPOLI MILAN: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Napoli Milan vede due formazioni storiche del calcio italiano. Le partite giocate dall’inizio della storia sono 173. Ben 150 sono state giocate durante il massimo campionato italiano. Le vittorie da parte del Napoli sono 45; 48 i risultati di pareggio mentre 57 i successi rossoneri. Milan che ha avuto la meglio anche nello storico europeo contro il Napoli avendo giocato nel corso della scorsa stagione due sfide di Champions ottenendo un pareggio e una vittoria.

I gol totali realizzati dal Milan contro il Napoli in campionato sono 211; le reti dei partenopei contro i diavoli rossoneri 170. Tra le partite più interessanti da segnalare sicuramente quella giocata il 2 Aprile 2023. Successo rossonero con il pesante risultato di 0-4. Ad andare in rete Diaz, Saelemaekers e due volte Rafael Leao. L’ultima sfida giocata in ordine cronologico è quella del 18 Aprile 2023 con le reti di Giroud e Osimhen; il mezzo anche due calci di rigore sbagliati, uno per parte. (Marco Genduso)

NAPOLI MILAN: PARTENOPEI COL MORALE ALTO

Napoli Milan sarà in diretta dallo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, alle ore 20:45 di domenica 29 ottobre: si gioca per la decima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Autentico big match tra due formazioni divise da appena quattro punti ed entrambe reduci dal turno di Champions League. I partenopei, però, arrivano a questo match col morale alto dopo il successo in Germania contro l’Union Berlino mentre i rossoneri si presentano frastornati dal brutto stop sul terreno del Paris Saint-Germain.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA NAPOLI MILAN

Napoli Milan, sfida in programma allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa azzurra il tecnico Rudi Garcia conterà le pesanti assenze di Juan Jesus e Osimhen. Al posto del nigeriano, quindi, solito ballottaggio tra Raspadori e Simeone. I rossoneri, invece, oltre allo squalificato Thiaw, non avranno a disposizione Bennacer, Sportiello, Chukwueze e, probabilmente, Loftus-Cheek.

NAPOLI MILAN: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Napoli Milan possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.35 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.25 volte l’importo investito con questo bookmaker.











