DIRETTA NAPOLI MILAN (RISULTATO 2-0): CONTE SUL VELLUTO

È iniziata la diretta di Napoli Milan, risultato di 2-0 dopo meno di mezz’ora. La squadra di Antonio Conte al secondo minuto trova il vantaggio con Politano, abile a concludere con il mancino sfruttando l’assist di Di Lorenzo e l’errore della difesa rossonera.

Al 19esimo la retroguardia del Milan non migliora, anzi, riesci a fare peggio lasciando da solo Lukaku in mezzo all’area di rigore che seppur tirando male beffa Maignan: si tratta del gol numero 400 della sua carriera. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA NAPOLI MILAN (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Big match alle porte per la diretta di Napoli Milan, ma adesso vediamo un po’ di statistiche con entrambe le squadre che hanno numeri simili in molti dati, anche se il Napoli sembra avere un leggero vantaggio. Gli azzurri segnano in media 1.55 gol a partita, contro l’1.52 del Milan, e subiscono leggermente meno reti (1.14 contro 1.52). Le percentuali di vittorie confermano questa tendenza, con il Napoli che ha ottenuto il 62.07% di successi, mentre il Milan si ferma al 44.83%. Dal punto di vista del gioco, le due squadre producono spesso match con più di 1.5 gol (Napoli 72.41%, Milan 79.31%), ma il dato sugli Over 2.5 vede i rossoneri leggermente in vantaggio (58.62% contro 48.28%). Anche la statistica “Entrambe le squadre segnano” sorride al Milan (58.62% contro 44.83%), segno che i rossoneri tendono a subire più gol ma anche a segnare con maggiore continuità nelle loro partite.

Sul piano disciplinare, il Milan ha ricevuto più cartellini gialli (57 contro i 36 del Napoli) e ha una media più alta di ammonizioni (1.97 contro 1.24). Questo potrebbe indicare una maggiore aggressività o difficoltà nel gestire le transizioni difensive. Ora via al commento live della diretta di Napoli Milan. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M. Olivera; Gilmour, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, R. Lukaku, David Neres. Allenatore: Antonio Conte MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, S. Pavlovic, T. Hernandez; Bondo, Y. Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. Allenatore: Sergio Conceiçao (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI MILAN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non puoi andare al Maradona per vedere la diretta Napoli Milan dovrai essere abbonato a DAZN. La piattaforma offrirà la visione dell’evento in streaming ed a pagamento tramite l’applicazione ufficiale. Chi è anche abbonato a Sky potrà seguire il match al canale Zona Dazn 214.

NAPOLI MILAN, NESSUN FAVORE ALL’INTER

Inizia domenica 30 marzo 2025 alle ore 20:45 la diretta Napoli Milan. Presso lo Stadio Diego Armando Maradona si affrontano due compagini che non hanno alcuna intenzione di desistere dai propri obiettivi a cominciare dai partenopei, secondi in classifica con sessantuno punti e dunque ad un solo successo di distacco dalla capolista Inter. Purtroppo per loro i partenopei hanno steccato nei momenti meno opportuni durante questa stagione incappando in qualche risultato imprevisto di troppo come successo anche prima della sosta nel pareggio maturato col Venezia, penultimo in graduatoria.

Se avessero saputo approfittare meglio del proprio potenziale gli azzurri si troverebbero ora in cima e non a dover inseguire i nerazzurri, ai quali il Milan non vuole concedere nessun tipo di favore. I rossoneri potrebbero infatti facilitare la rincorsa allo Scudetto dei cugini in caso di trionfo contro il Napoli sebbene agli uomini di Conceiçao interessi di più raggiungere un piazzamento per le Coppe Europee della prossima stagione. Attualmente noni con quarantasette punti, i lombardi sono comunque consapevoli di far parte di quel gruppo che comprende ben sei compagini in sei punti ed alla guida si trova ancora il Bologna, a quota cinquantatre e dietro solo all’Atalanta.

DIRETTA NAPOLI MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Conte schiererà la sua squadra con il 3-5-2 puntando forte su Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Raspadori e Lukaku ragionando sulle probabili formazioni della diretta Napoli Milan. Il tecnico Conceiçao dovrebbe optare invece per un’organizzazione difensiva diversa per i suoi rossoneri adoperando quindi dall’inizio il modulo 4-2-3-1 con Maignan, Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Bondo, Fofana, Pulisic, Reijnders, Leao e Gimenez.

DIRETTA NAPOLI MILAN, LE QUOTE

In Campania si giocherà una gara senza dubbio combattuta nella diretta Napoli Milan ma le quote dei bookmakers sembrano tutte indicare i partenopei come principali candidati al successo. La vittoria degli azzurri di Conte è infatti quotata a 1.95 per esempio da Sisal che vede i rossoneri più vicini piuttosto al pareggio. L’x è pagato a 3.50 e l’eventuale trionfo dei lombardi di Conceiçao è infine fissato a 3.75 dall’agenzia di scommesse sportive.