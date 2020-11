Diretta Napoli Milan/ Streaming video tv: il grande posticipo (Serie A)

DIRETTA NAPOLI MILAN: LA PRIMA DI BONERA IN PANCHINA

Napoli Milan, in diretta dallo stadio San Paolo del capoluogo campano, è naturalmente il pezzo forte dell’ottava giornata di Serie A, della quale costituisce il posticipo serale in calendario alle ore 20.45 di oggi, domenica 22 novembre 2020. Non c’è bisogno di troppe presentazioni quando si parla della diretta di Napoli Milan, una partita che ha fatto la storia del calcio italiano: oggi però il duello è ancora più saporito perché il Milan è capolista e il Napoli del grande ex Gennaro Gattuso viaggia a ritmi sostanzialmente identici, con la mancata disputa di Juventus Napoli che di fatto causa la differenza in classifica tra partenopei e rossoneri. Prima della sosta il Napoli aveva ottenuto una bella vittoria a Bologna, in una trasferta mai facile, mentre il Milan si era salvato al 93′ arpionando il pareggio con il Verona dopo la prima sconfitta stagionale in Europa League. Il Milan dunque si trova di fronte al primo vero bivio del suo cammino, mentre il Napoli potrebbe lanciare la propria candidatura allo scudetto oppure dover fare i conti con una brusca frenata: in ogni caso, sarà un verdetto molto atteso.

DIRETTA NAPOLI MILAN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milan sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

Nelle probabili formazioni di Napoli Milan riflettori puntati sull’attacco partenopeo, che potrebbe vedere l’ex Petagna titolare con Mertens, Insigne e uno tra Lozano e Politano sulla trequarti, per l’ormai consueto 4-2-3-1 azzurro. In mediana cautela per l’altro ex Bakayoko, potrebbero dunque giocare Zielinski e Fabian Ruiz, mentre in difesa l’assenza di Hysaj spiana la strada a Mario Rui e in porta Meret poitrebbe essere favorito su Ospina, anche a causa del viaggio transoceanico di quest’ultimo. Nel Milan, nonostante le assenze nello staff tecnico dovute al Covid, le idee di Stefano Pioli sembrano essere piuttosto chiare: i dubbi si concentrano sugli esterni offensivi del 4-2-3-1, infatti si segnala un possibile doppio ballottaggio Saelemaekers-Brahim Diaz e Rafael Leao-Rebic per affiancare Calhanoglu e naturalmente Ibrahimovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Napoli Milan secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I partenopei sono leggermente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e siamo infine a 2,95 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria da parte del Milan.



