Diretta/ Napoli Milan streaming video tv: match Scudetto 34 anni dopo (Serie A)

DIRETTA NAPOLI MILAN: È GIÀ SPAREGGIO?

Napoli Milan, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Sfida Scudetto 34 anni dopo lo storico scontro tra i partenopei di Maradona e i rossoneri di Gullit e Van Basten, che vincendo 2-3 coronarono una clamorosa rimonta nel 1988. Al momento, dopo che l’Inter ha ripreso la vetta battendo la Salernitana, le due squadre cercheranno di affiancare i nerazzurri o di prendersi la vetta solitaria.

Il Napoli ha preso un buon ritmo e dopo tante occasioni sprecate ha strappato 3 punti preziosissimi alla Lazio domenica che li hanno riportati in vetta. Il Milan invece ha perso una grande chance pareggiando 1-1 in casa contro l’Udinese. All’andata Napoli corsaro a San Siro con un gol di Elmas, il 22 novembre 2020 il Milan ha vinto 1-3 l’ultimo precedente in casa dei partenopei, tris firmato dalle reti di Ibrahimovic (doppietta dello svedese) e Hauge.

DIRETTA NAPOLI MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Milan di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

Le probabili formazioni della diretta Napoli Milan, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Milan ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.



