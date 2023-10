DIRETTA/ Napoli Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 8 ottobre 2023)

DIRETTA NAPOLI MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente arrivati alla palla a due di Napoli Milano, una sfida tra due grandi piazze che chiaramente hanno anche una storia diversa. Intanto noi facciamo un rapidissimo focus sulla convivenza tra Shavon Shields e Nikola Mirotic in casa Olimpia, un tema importante per Ettore Messina: nella prima di campionato, domenica scorsa, Shields ha segnato 22 punti tirando 7/12 dal campo, con anche 5 rimbalzi e 7 assist per uno straordinario 35 di valutazione. Per quanto riguarda Mirotic, abbiamo avuto 12 punti con 2/8, 4 rimbalzi e 4 palle perse: partita sotto tono, ma è chiaro che l’ex Barcellona deve ancora inserirsi pienamente nel nuovo contesto.

Diretta/ Fenerbahce Milano (risultato finale 85-82): Mirotic 27 punti (Eurolega, 6 ottobre 2023)

Il discorso è più ampio, e riguarda i possessi per i due giocatori: Shields è un veterano dell’Olimpia e nel basket le gerarchie possono contare, Mirotic però è un MVP di Eurolega con tre Final Four alle spalle e dunque qualche credito anche in ambito FIBA lo ha guadagnato eccome. Starà a Messina far convivere questi due giocatori, che tatticamente si possono sposare bene occupando gli spot di ala piccola e ala grande; al PalaBarbuto avremo un altro test in tal senso, e a questo proposito possiamo subito metterci comodi e lasciare la parola ai protagonisti di questa partita, perché la diretta di Napoli Milano sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Milano Treviso (risultato finale 86-80): la chiude l'Olimpia! (basket A1, 1 ottobre 2023)

DIRETTA NAPOLI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milano non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: questa partita di Serie A1, come tutte le altre del massimo campionato di basket, sarà appannaggio della piattaforma DAZN e dunque sarà una visione in diretta streaming video riservata agli abbonati, che potranno attivare il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va aggiunto infine che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Sassari Napoli (risultato finale 90-111): la Gevi domina e vince! (basket A1, 1 ottobre 2023)

NAPOLI MILANO: LA GEVI CI RIPROVA!

Napoli Milano, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Mark Bartoli e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 12:00 di domenica 8 ottobre: al PalaBarbuto primo lunch match stagionale, valido per la seconda giornata di basket Serie A1 2023-2024, e incrocio tra due grandi piazze che però hanno realtà e obiettivi diversi. Napoli si è salvata nelle ultime due stagioni e punta al tris: se il buongiorno si vede dal mattino la GeVi potrebbe togliersi belle soddisfazioni, pronti via ha asfaltato Sassari in trasferta dando la sensazione di poter essere ancora più bella rispetto alle premesse.

L’Olimpia ovviamente parte per vincere tutto, nello specifico il terzo scudetto consecutivo ma anche l’Eurolega, che rimane una competizione assolutamente nelle corde di una società che ha le capacità per arrivare in fondo. Intanto in campionato è arrivata una vittoria sofferta contro Treviso, e ora c’è la prima trasferta: vedremo come andranno le cose nella diretta di Napoli Milano, intanto noi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante sfida al PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo detto la diretta di Napoli Milano potrebbe rappresentare la seconda vittoria per la GeVi, e ancora contro una big: chiaramente l’Olimpia è di ben altra pasta rispetto a Sassari, ma intanto anche vincere al PalaSerradimigni è tutt’altro che scontato e Napoli lo ha fatto con autorità, scatenando Michal Sokolowski e Tomislav Zubcic ma mandando ben sei giocatori in doppia cifra, per una prova balistica che ha prodotto 115 punti e ci ha anche mostrato uno Jacob Pullen che, età a parte, potrebbe ancora rappresentare un ago della bilancia per questa squadra.

Milano ha fatto il suo esordio in Eurolega, e qualche tossina potrebbe essere rimasta anche per aver affrontato una trasferta due giorni fa; certamente l’Olimpia è nettamente superiore a Napoli e, in qualità di super corazzata, sa bene che la regular season può essere gestita in qualche modo senza dover per forza spingere al 100%, anche in virtù della possibilità di ruotare elementi di straordinaria qualità. Dunque, Milano arriva al PalaBarbuto come favorita ma, soprattutto all’inizio di ottobre, attenzione alle potenziali sorprese perché la Gevi se la vuole giocare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA