Alle ore 20:30 di lunedì 31 marzo la diretta Napoli Milano andrà a concludere il programma della 24^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2024-2025: reduce dalla doppietta in Eurolega, l’Olimpia si rilancia nel torneo nazionale di cui ha vinto le ultime tre edizioni, e ora ha anche la possibilità di correre concretamente per la vittoria della regular season visto che le quattro rivali si rubano punti a vicenda creando rallentamenti, e lo scorso weekend Milano ha fatto il suo dovere battendo Trento all’Unipol Forum, vendicando così i ko nell’andata di campionato e soprattutto nella finale di Coppa Italia.

Anche Napoli però ha ottime ragioni per arrivare in piena fiducia alla partita della Fruit Village Arena: la vittoria esterna contro Scafati, ancor più bella perché si trattava del derby campano, ha finalmente messo i partenopei in una posizione che in questo momento vorrebbe dire salvezza, uno scenario incredibile se si guarda lo 0-11 con cui era iniziata la stagione ma adesso davvero alla portata. Ovviamente la diretta Napoli Milano pende dalla parte dell’Olimpia che ha davvero una bella occasione, ma attenzione a quello che potrebbe succedere visto che in gara secca, e soprattutto in casa, i partenopei hanno già dimostrato di poter battere chiunque, e ci proveranno anche stasera.

Il primo ricordo che viene in mente quando si pensa alla diretta Napoli Milano è ovviamente la finale di Coppa Italia 2024, quella in cui la GeVi aveva sorpreso l’Olimpia vincendo il trofeo in maniera inaspettata, trascinata da Tyler Ennis ma anche da Jacob Pullen e Tomislav Zubcic che nel corso di questa stagione sono tornati a giocare alla Fruit Village Arena, e il loro contributo è stato fondamentale per far muovere la classifica di una squadra che era considerata spacciata e che invece, anche per la crisi di alcune rivali dirette, potrebbe ora andare a prendersi la terza salvezza consecutiva che sarebbe un grande traguardo.

Punta invece il quarto scudetto consecutivo Milano, che nel frattempo tiene sempre un occhio ben aperto sulle vicende di Eurolega: naturalmente il poker in campionato richiamerebbe alla memoria la grande epopea della Montepaschi Siena, per stare all’epoca moderna, l’Olimpia corre per raggiungere quel livello e in regular season possiamo dire che abbia viaggiato con il pilota automatico, consapevole che le occasioni per scalare la classifica sarebbe arrivato e che comunque ai playoff il suo roster potrebbe fare la differenza essendo assolutamente completo e di straordinaria qualità. Intanto la diretta Napoli Milano rappresenta un’altra occasione per avvicinare il primo posto, vedremo come andrà.