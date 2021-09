Diretta Napoli Milano/ Streaming video tv: torna una grande classica! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI MILANO: IL RITORNO DEI PARTENOPEI!

Napoli Milano, in diretta dal PalaBarbuto, si gioca alle ore 20:00 di sabato 25 settembre: con questo anticipo scatta ufficialmente il campionato di basket Serie A1 2021-2022, e la prima giornata ci fornisce subito una partita di grande interesse con il ritorno della piazza campana. Neopromossa, la GeVi spera di far tornare in pianta stabile il basket a Napoli, a differenza di quanto accaduto con i tentativi precedenti; intanto si è misurata in Supercoppa, dando la sensazione di dover ancora crescere ma di aver costruito un gruppo comunque interessante, guidato da almeno un paio di ottimi veterani.

L’Olimpia, dopo la finale dello scorso anno, è ripartita arrivando all’ultimo atto di Supercoppa ma ha perso contro la Virtus Bologna: si rinnova il grande duello tra le gloriose società, naturalmente Milano parte per vincere tutto e questo include anche quell’Eurolega solo sfiorata pochi mesi fa. Adesso si tratta di capire come andranno le cose nella diretta di Napoli Milano, che tra poco prende il via; aspettando che si giochi, proviamo a valutare quali potrebbero essere alcuni dei temi principali che emergeranno dalla partita del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milano potrà essere seguita su Eurosport 2, canale riservato ai clienti della televisione satellitare; la grande novità della stagione, per la Serie A1, riguarda comunque l’ingresso di Discovery + come broadcaster ufficiale, di conseguenza tutte le partite di campionato (come già è stato per la Supercoppa) saranno fornite da questa piattaforma tramite diretta streaming video. Ricordiamo poi che il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulla partita, in particolar modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori aggiornate in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

Sulla carta Napoli Milano potrebbe rappresentare un testa-coda nel campionato di Serie A1, anche se naturalmente adesso non possiamo dirlo: di sicuro però la GeVi dovrà dimostrare di poter reggere la competizione e arrivare a salvarsi, per il momento nelle gerarchie non parte davanti a troppe squadre e si affida in particolar modo al talento di Jason Rich – che ha scelto di proseguire almeno per un altro anno – e Josh Mayo (una conferma) entrambi giocatori di enorme talento ma anche “datati”. L’Olimpia ha cambiato: non in maniera eccessiva, ma ha lasciato partire alcuni elementi chiave della passata stagione (su tutti Kevin Punter e Zach LeDay) richiamando Nicolò Melli e puntando su Devon Hall e Kostas Mitoglu, quest’ultimo già determinante in Supercoppa. Come detto, la squadra di Ettore Messina non potrà essere giudicata sulla singola partita ma intanto già il fatto che abbia perso ancora contro la Virtus Bologna può dirci qualcosa; squadre come Milano tuttavia vanno sempre analizzate sul lungo periodo perché puntano ad arrivare in fondo in ogni torneo che giocano. Tra poco i lombardi faranno il loro esordio anche in campionato, al PalaBarbuto è tutto pronto per capire se e come si rialzeranno dalla sconfitta nella finale di martedì sera…



