Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Monza, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Napoli Monza Primavera, biancorossi ad un passo dai playoff

Tra le gare del Campionato Primavera in programma alle 15.00 ci sarà la diretta Napoli Monza che sarà valida per la nona giornata e che potrebbe essere l’occasione per la squadra di casa di tornare a ottenere punti in classifica, gli azzurri infatti sono ancora bloccati all’ultimo posto con soli 3 punti conquistati e una serie di sette sconfitta consecutive, l’ultima per 3-0 in casa dell’Inter, che va avanti ormai da metà agosto che non sembra aver intenzione di fermarsi e mette in mostra tutte le difficoltà di una squadra appena promossa.

Per i biancorossi invece la sfida sarà l’occasione per ottenere una vittoria che manca ormai da tre partite e tornare a poter sognare un posto tra le prime sei squadre della competizione, potendo così partecipare ai playoff per le final four scudetto, arrivano alla sfida dopo un pareggio 1-1 con la Juventus in cui i rimpianti sono molti per la prestazione poco convincente che ha portato comunque un buon risultato

Diretta Napoli Monza Primavera streaming video, dove seguire la partita

La diretta Napoli Monza del Campionato Primavera, come anche tutte le altre sfide della competizione, sarà fruibile senza alcuna difficoltà da chiunque visto che sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia sul suo canale, il numero 60 del digitale terrestre, allo stesso tempo però verrà reso disponibile lo streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione dell’emittente.

Formazioni Napoli Monza Primavera, probabili ventidue in campo

Per la diretta Napoli Monza del Campionato Primavera Dario Rocco, tecnico dei partenopei, potrebbe provare nuovamente a cambiare le carte in tavola del suo 3-4-2-1 per cercare di ottenere una vittoria, Lattisi sarà schierato come portiere, Caucci, Gambardella e De Luca saranno i difensori, Colella, Lo Scalzo, Prisco e Torre i centrocampisti, Barido e Cimmaruta i trequartisti e Gorica l’unico attaccante. Oscar Brevi invece per i biancorossi dovrebbe scegliere un approccio più conservativo del 5-3-2 dell’ultima giornata con Strajnar, Bagnaschi, Villa, Albè, De Bonis e Attinasi, Ballabio, Diene e Mout, Fogliaro e Scaramelli.

Napoli Monza Primavera, possibile esito finale

Non dovrebbe stupire che per la diretta Napoli Monza del Campionato Primavera ci si aspetta una vittoria facile da parte dei biancorossi ospiti che possono vantare una posizione migliore in classifica oltre che uno stato di forma che in crescita, la loro bravura poi è riuscire sempre a trovare il gol, anche se in fase difensiva non sempre riescono ad evitare i gol. Per i partenopei ci si aspetta l’ennesima sconfitta della stagione, l’ottava consecutiva, nelle ultime 3 partite poi non sono neanche riusciti a segnare un gol e allo stesso tempo ad evitare di subire due o più gol.