DIRETTA NAPOLI MONZA/ Video streaming tv: ci sono appena 14 precedenti (Serie A, 29 dicembre 2023)

DIRETTA NAPOLI MONZA: TESTA A TESTA

Napoli Monza sono stati solamente 14. Questo poiché raramente i due club si sono incrociati se non in Serie B negli anni ’60 e tra il 1998 e il 2000. Procediamo con ordine con il primo scontro diretto datato 1961, uno 0-0 giocato in Campania. Il successo numero uno da parte del Napoli è dell’anno successivo, 1-0 a Monza, mentre per trovare una vittoria dei biancorossi bisogna risalire al 1964 con il punteggio di 2-1. Nella storia delle due squadre, i testa a testa della diretta disono stati solamente 14. Questo poiché raramente i due club si sono incrociati se non in Serie B negli anni ’60 e tra il 1998 e il 2000. Procediamo con ordine con il primo scontro diretto datato 1961, uno 0-0 giocato in Campania. Il successo numero uno da parte del Napoli è dell’anno successivo, 1-0 a Monza, mentre per trovare una vittoria dei biancorossi bisogna risalire al 1964 con il punteggio di 2-1. Probabili formazioni Napoli Monza/ Quote: Raspadori vs Pessina, duello azzurro (Serie A, 29 dicembre 2023) I due precedenti più recenti sono naturalmente dell’anno scorso. Nel 2022 il Napoli vinse 4-0 al Maradona con doppietta di Kvaratskhelia, gol di Osimhen e rete di Kim. Al ritorno, quando gli azzurri erano già campioni d’Italia, viene messa a referto la prima e fin qui unica vittoria del Monza in casa con il Napoli: reti decisive di Dany Mota e dell’ex della partita Petagna. In uno dei precedenti si registra un clamoroso scontro ai rigori nel primo turno di Coppa Italia 1989/1990 terminata addirittura 10-9 dopo i tiri dal dischetto. (aggiornamento di Christian Attanasio) Probabili formazioni Napoli Monza/ Diretta tv: out Osimhen e Politano (Serie A, 28 dicembre 2023)

NAPOLI MONZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Napoli Monza non sarà disponibile: questa partita infatti non è compresa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene fornito anche dai canali della televisione satellitare per la 18^ giornata di campionato. Sappiamo comunque che tutta la programmazione di Serie A è garantita dalla piattaforma DAZN: la visione del match sarà allora in diretta streaming video per tutti gli abbonati, ma saranno anche i clienti di Now Tv a potersi collegare tramite i loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

MAZZARRI PER IL RISCATTO!

Napoli Monza, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:30 di venerdì 29 dicembre, si gioca per la 18^ giornata di Serie A 2023-2024: partita che deve segnare il riscatto per il Napoli, battuto anche dalla Roma e ora settimo in classifica. Walter Mazzarri viaggia a una media punti decisamente inferiore a quella di Rudi Garcia; ha tempo per recuperare, ma la sensazione è che questa squadra abbia bisogno di una scossa maggiore e di ritrovarsi al netto di chi la alleni, per questo motivo vincere oggi sarebbe importante anche per ripartire al meglio nel nuovo anno solare.

Diretta/ Monza Juventus Primavera (risultato finale 3-3): pareggio show in Brianza! (23 dicembre 2023)

Il Monza arriva dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, a causa dell’errore di Di Gregorio: può ovviamente capitare e il ko non ha intaccato quello che rimane a conti fatti un buon campionato, per il salto di qualità (ovvero provare a correre per l’Europa) servirà comunque qualcosa in più e già oggi Raffaele Palladino proverà a prendersi il risultato di prestigio. Aspettando che la diretta di Napoli Monza si giochi, proviamo a fare qualche considerazione su come i due allenatori schiereranno le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA

Politano e Osimhen squalificati, Mathias Olivera e Natan ai box, Lobotka non al meglio: per Napoli Monza Mazzarri manda in campo Juan Jesus a fare coppia con Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui i due terzini e Meret in porta, mentre in mezzo Lobotka sarebbe sostituito da Cajuste che si prenderebbe il ruolo di playmaker basso, scontate invece le due mezzali che saranno Zambo Anguissa e Zielinski. Davanti invece avremo Raspadori che ancora una volta si deve adattare a fare l’esterno; Kvaratskhelia opererà sull’altro versante, il centravanti sarà giocoforza Giovanni Simeone.

Nel Monza è out per squalifica Pablo Marì: nuovamente Izzo a completare la linea difensiva con Caldirola e D’Ambrosio, Di Gregorio va a caccia di riscatto mentre i due ballottaggi sono Ciurria-Pedro Pereira a destra e Dany Mota-Samuele Vignato per la trequarti. Pessina e Gagliardini copriranno il settore nevralgico del campo; poi Raffaele Palladino farà giocare Kyriakopoulos a sinistra e Colpani come sempre come altro trequartista, nel ruolo di prima punta avremo sicuramente Lorenzo Colombo.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Napoli Monza, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 18^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,90 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 5,25 volte la somma messa sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA