Diretta Napoli Olympiakos streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole dei partenopei a Castel di Sangro.

DIRETTA NAPOLI OLYMPIAKOS (RISULTATO LIVE 2-0): DE BRUYNE AD UN PASSO DAL TERZO

Il raddoppio dei padroni di casa ha indirizzato la diretta Napoli Olympiakos verso i partenopei che stanno mostrato una grande abilità nel possesso del pallone capace di limitare quasi allo zero la pericolosità dei greci. Questo secondo tempo è iniziato e sta proseguendo con un ritmo meno alto del primo per via delle tante interruzioni date da continui falli.

Diretta Fiorentina Japan University/ Streaming video tv: si scaldano i motori! (amichevole, 14 agosto 2025)

Al 60′ è grande l’occasione di fare il terzo gol per De Bruyne che sfrutta un ottimo assist di Politano per accentrarsi e calciare da fuori area ma il suo tiro termina di poco alto sulla traversa. Questa fase di gioco è gestita alla perfezione dai partenopei che mostrano al pubblico presente la bravura nel gestire i contropiede con velocità e precisione. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA/ Juventus Juventus Next Gen (risultato finale 2-0): decidono Douglas Luiz e Vlahovic (13 agosto 2025)

NAPOLI OLYMPIAKOS (RISULTATO LIVE 2-0): RADDOPPIA LUCCA

Il secondo tempo inizia con la “promessa” di limitare allo zero le scintille dei primi 45 minuti di gioco in favore dello spettacolo e del buon senso che richiede un’amichevole alle porte della nuova stagione. Il Napoli non fa cambi mentre in casa Olympiakos entrano in campo Strefezza e Paschalakis al posto di Costinha e Botis.

L’Olympiakos dà l’impressione di essere sceso in campo meglio ma a raddoppiare sono i partenopei. Anche questa volta l’azione parte da Milinkovic-Savic e si sviluppa per vie centrali con De Bruyne che porta il pallone e lo consegna sull’esterno a McTominay. Lo scozzese mette un cross teso a centro area dove Lucca è il più bravo di tutti e gira in rete (Agg. di Andrea Marino)

Calciomercato Serie A/ Parma, preso Frigan in attacco. Heggem al Bologna, Genoa su Caviglia (13 agosto 2025)

DIRETTA NAPOLI OLYMPIAKOS (RISULTATO LIVE 1-0): LUKAKU COSTRETTO AL CAMBIO, CONTE INFURIATO

La diretta Napoli Olympiacos si sta accendendo soprattutto dal punto di vista caratteriale con le due squadre che sembrano molto nervose dopo i due cartellini incassati. Al 31′, però, arriva una doccia fredda per il Napoli che perde per infortunio Romelu Lukaku. Il belga è costretto ad uscire con lo staff medico per un problema all’adduttore che anticipa l’ingresso in campo di Lorenzo Lucca.

Circa cinque minuti dopo si alza il nervosismo dei partenopei per via di un’entrata poco amichevole di El Kaabi su Rrahmani che fa entrare in campo anche Conte. Gli ultimi minuti del primo tempo registrano un altro fallo dei greci ai danni di De Bruyne e una partita che si è improvvisamente scaldata. (Agg. di Andrea Marino)

NAPOLI OLYMPIAKOS (RISULTATO LIVE 1-0): PRIMO CARTELLINI DEL MATCH

Il gol del vantaggio siglato da Politano ha sbloccato la partita che adesso vede entrambe le squadre alzare il ritmo alla ricerca del gol. Al 22′, infatti, Rodinei rimane a terra dolorante per uno scontro fortuito con Milinkovic-Savic rimediato in un’azione di pressing alto alla ricerca del pallone.

Quattro minuti dopo arriva anche il primo cartellino del match con Hezze che interviene in ritardo su De Bruyne e rimedia un’ammonizione. In panchina sembra soddisfatto Antonio Conte che vede i suoi giocare con qualità la palla mettendo in grosse difficoltà il pressing dell’Olympiakos. Al 29′ arriva un brutto intervento di De Bruyne che entra a gamba tesa sul ginocchio di un avversario e viene graziato dell’arbitro che lo ammonisce soltanto. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA NAPOLI OLYMPIAKOS (RISULTATO LIVE 1-0): POLITANO TROVA UN SUPER GOL

Prosegue la diretta Napoli Olympiakos e lo fa dopo un inizio deciso da parte di entrambe e squadre che sembrano volersi giocare una partita “vera”. Questo inizio di partita è un vero e proprio test per Conte che ha deciso di schierare contemporaneamente cinque centrocampisti alle spalle di Lukaku e, per adesso, il risultato è una spiccata qualità nel palleggio che sta creando difficoltà alla difesa avversaria.

La qualità del Napoli si concretizza al 16′ quando Politano trova il gol che sblocca la partita con un mancino a giro sul secondo palo che batte Botis e concretizza un’altra azione costruita con il fraseggio. La risposta dell’Olympiakos è immediata e arriva con un tiro dalla distanza di Chiquinho che termina fuori dopo una deviazione di Juan Jesus. (Agg. di Andrea Marino)

NAPOLI OLYMPIAKOS (RISULTATO LIVE 0-0): INIZIO DECISO DEGLI OSPITI

Inizia l’ultima amichevole pre stagionale per il Napoli di Antonio Conte che affronta i greci dell’Olympiakos a Castel di Sangro. Il primo possesso della partita è dei partenopei che sembrano essere scesi in campo con l’intenzione di alzare il loro ritmo partita per farsi trovare pronti all’inizio del campionato.

Hanno iniziato con le idee chiare anche i greci che sono partiti subito con un pressing alto alla ricerca del pallone. I primi dieci minuti di questo match hanno fotografato una voglia di gestire il pallone con tocchi veloci e rasoterra da parte del Napoli che sta provando a costruire dal basso utilizzando le abilità palla al piede di Milinkovic-Savic. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA NAPOLI OLYMPIAKOS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo ormai a pochi minuti dalla diretta Napoli Olympiakos, sfruttiamo l’occasione di questa amichevole a Castel di Sangro per dire che i partenopei hanno affrontato la squadra greca in una sola occasione in contesto ufficiale, vale a dire la doppia sfida nel primo turno di Coppa Uefa 1979-1980. Contro l’Olympiakos è maturata l’unica sconfitta nei sei incroci con formazioni greche (quattro vittorie e un pareggio il resto del conteggio), ma indolore perché era stato comunque il Napoli, che era allenato da Luis Vinicio, a qualificarsi proseguendo la corsa, grazie al 2-0 del San Paolo firmato Oscar Damiani (rigore) e Andrea Agostinelli.

Al ritorno non era bastato all’Olympiakos il gol di Petros Karavitis; lo Standard Liegi avrebbe comunque eliminato i partenopei al secondo turno, in Serie A invece quel Napoli sarebbe arrivato solo decimo in classifica, cambiando allenatore a quattro giornate dal termine con l’arrivo di Angelo Sormani che in seguito avrebbe guidato la Primavera. Adesso però dobbiamo necessariamente tornare a parlare di attualità, vale a dire questo test che a Castel di Sangro chiude l’estate della squadra campione d’Italia: possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, perché la diretta Napoli Olympiakos sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA NAPOLI OLYMPIAKOS IN STREAMING VIDEO TV

Anche la diretta Napoli Olympiakos non sarà disponibile in tv, ma potrete comunque usufruirne in diretta streaming video qualora siate abbonati alla piattaforma DAZN.

NAPOLI OLYMPIAKOS: ULTIMO TEST PER CONTE!

Alle ore 19:00 di giovedì 14 agosto 2025 la diretta Napoli Olympiakos rappresenta l’ultima amichevole estiva per i partenopei, che dopo questo test lasceranno il ritiro di Castel di Sangro e si concentreranno esclusivamente sull’inizio ufficiale della stagione, nella quale difenderanno lo scudetto e torneranno in Champions League.

Quella del Napoli è stata un’estate in chiaroscuro, caratterizzata da un paio di sconfitte ma anche un progetto che sta finalmente iniziando a prendere corpo: Antonio Conte ha chiesto rinforzi e questi sono arrivati, adesso sta all’allenatore salentino provare a metterli in campo nella miglior versione possibile.

Potremo vedere magari qualcosa di diverso, rispetto alle vittorie contro Girona e Sorrento, nel match contro un Olympiakos che due anni fa ha vinto la Conference League strappandola alla Fiorentina, e che anche oggi è affidato alle cure del sapiente allenatore José Luis Mendilibar: sarà un test vero per gli azzurri.

Conterà relativamente il risultato come è sempre stato ma, in ogni caso, aspettiamo che sia il campo a dirci come andranno le cose a Castel di Sangro e, aspettando la diretta Napoli Olympiakos, proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte che Conte potrebbe operare tra poco.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI OLYMPIAKOS

Una chiara indicazione da tenere in conto verso la diretta Napoli Olympiakos è che Conte sembra essersi affidato al 4-3-3: nelle ultime amichevoli ha sostanzialmente operato una staffetta tra De Bruyne e McTominay che almeno per il momento appaiono poco compatibili in questo sistema, dunque dentro uno dei due con Lobotka o Gilmour a fare il regista mentre Zambo Anguissa potrebbe prendersi la maglia di seconda mezzala. In porta è ballottaggio tra Meret e Vanja Milinkovic-Savic, in difesa c’è la possibilità di vedere la coppia Beukema-Marianucci sparigliando le carte, con Rrahmani magari dalla panchina.

Spazio sugli esterni a Di Lorenzo e Mathias Olivera, Spinazzola ha fatto il titolare contro il Sorrento e dunque anche lui potrebbe inizialmente accomodarsi.

Nel tridente le soluzioni non mancano, per adesso David Neres è candidato a giocare a destra ma deve vincere la concorrenza di Politano, al centro la staffetta è naturalmente quella tra Romelu Lukaku e Lucca e infine a sinistra Noa Lang parte in netto vantaggio perché il Napoli era scoperto su quel versante, da valutare se contro l’Olympiakos il salentino studierà qualche soluzione alternativa come De Bruyne laterale alto, ruolo che occupava agli inizi della carriera.