DIRETTA NAPOLI PARMA, TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Parma è una grande occasione per tornare indietro nel tempo e rivangare la storia delle due compagini, con questo pretesto poi, possiamo anche decretare da un punto di vista storico chi è la favorita del pronostico. Ma andiamo per gradi: i precedenti tra gli azzurri e i crociati sono 48 in attesa della gara odierna, il Napoli può vantare 22 vittorie mentre il Parma è riuscito a portarne a casa 16, se la matematica non è un’opinione le restanti partite sono finite in parità, per cui 10.

Il Parma si trova in una situazione complicata perché a parte in tre occasioni, risalenti ormai a più di venti anni fa, fatica a vincere al Maradona. Il Napoli da canto suo può vantare la bellezza di 18 vittorie davanti ai propri tifosi contro i crociati, senza contare che la maggior parte dei pareggi è arrivata in Emilia e che quindi essere fiduciosi ha delle basi ben solide. Vedremo se la storia si ripeterà oppure se gli dei del calcio cambieranno le carte in tavola ancora una volta per questa Serie A, vi invitiamo a rimanere su questa pagina per analizzare in nostra compagnia le statistiche avanzate di questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA NAPOLI PARMA, STREAMING VIDEO

Per chi fosse interessato a vedere la diretta Napoli Parma dovrà assicurarsi di avere un abbonamento a Dazn essendo uno dei match in esclusiva.

Se non potete vederla in tv ma solo diretta streaming, basterà scaricare l’applicazione di Dazn per vedere il match su ogni dispositivo mobile come ad esempio telefono, tablet e computer.

MARADONA INFUOCATO

Sarà una partita potenzialmente esplosiva quella del Maradona. La diretta Napoli Parma avrà ufficialmente inizio sabato 31 agosto 2024 alle ore 20:45 e sarà uno dei due posticipi di questa terza giornata di campionato.

L’aria di casa sembra far bene ai partenopei che dopo aver incassato il pesantissimo 3-0 a Verona nel giorno dell’esordio di Conte, hanno rialzato la china proprio davanti al proprio pubblico battendo sempre 3-0 il Bologna grazie ai gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone.

Il Parma, come ha anche detto Conte, è una la sorpresa di questo campionato. I crociati hanno infatti già quattro punti in Serie A grazie al pareggio casalingo contro la Fiorentina per 1-1 ma soprattutto in virtù del 2-1 inflitto al Milan con le reti di Man, già in gol all’esordio con i viola, e Cancellieri.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Napoli Parma. Antonio Conte opterà per il 3-4-2-1 con Meret in porta, difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Esterni Mazzocchi e Spinazzola mentre Anguissa e Lobotka. In avanti Politano e Kvaratskhelia supporteranno Raspadori.

Il Parma schiererà la squadra con il solito 4-2-3-1 di Pecchia. Tra i pali Suzuki, quartetto arretrato con Coulibaly, Osorio, Circati e Valeri. In mediana Bernabè e Sohm con Man, Cancellieri e Mihaila dietro all’unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI PARMA

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse sulla diretta Napoli Parma. Favoriti e non poco gli uomini di Antonio Conte a 1.48 contro i crociati quotati sette volte la posta in palio. Il segno X del pareggio invece è quotato a 4.33.

Le giocate Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 1.80 e 1.95 con l’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, a 1.73 e l’Under a 2.10.