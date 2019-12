Diretta Napoli Parma/ Streaming video tv: per Gattuso un debutto delicato (Serie A)

Napoli Parma, diretta dall’arbitro Di Bello, è uno degli anticipi della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2019-2020, in programma alle ore 18.00 di sabato 14 dicembre presso lo stadio San Paolo. Napoli Parma senza dubbio è uno degli incontri più attesi di questo turno, poiché coincide con il cambio della guardia sulla panchina partenopea: dopo il 4-0 rifilato al Genk e annessa qualificazione agli ottavi di Champions League, Aurelio De Laurentiis ha esonerato dall’incarico l’ormai ex allenatore degli azzurri, Carlo Ancelotti, che paga un avvio deludente e ben al di sotto delle aspettative. La compagine campana è stata affidata all’ex tecnico e giocatore del Milan Gennaro Gattuso, che avrà il compito di aiutare Lorenzo Insigne e compagni a risalire la classifica e avvicinare il quarto posto in graduatoria, divenuto ormai il vero obiettivo stagionale. Il Parma, dal canto suo, sogna il colpo lontano dalle mura amiche, approfittando magari del feeling ancora scarso fra gli avversari e il loro nuovo allenatore. Per centrare l’impresa, però, Gervinho e soci non potranno contare sul supporto dei propri sostenitori: le tifoserie organizzate dei ducali hanno deciso di restare in Emilia in segno di protesta contro i prezzi dei biglietti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Parma sarà garantita in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A, e dunque sarà un servizio riservato in esclusiva agli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno seguire la sfida nella città campana in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Napoli Parma, incrocio fra due club smaniosi di accaparrarsi l’intera posta in palio, considerata anche la necessità di incamerare punti. I padroni di casa, allenati, come detto, da Gattuso, dovrebbero adottare un 4-3-3, interpretato da Meret fra i pali e dal quartetto difensivo composto da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, quest’ultimo in ballottagio con l’albanese Hysaj. A centrocampo, il terzetto dovrebbe essere composto da Fabian Ruiz, Allan (insidiato però da Elmas) e Zielinski, con Callejon (o Mertens) ad armare le offensive partenopee insieme a Milik e Insigne. Indisponibili Ghoulam e Malcuit, squalificato Maksimovic. I crociati di D’Aversa dovrebbero schierarsi “a specchio”, con Sepe in porta, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo a ridosso della linea dei 16 metri ospiti. In mezzo, spazio a Hernani, Brugman (favorito su Scozzarella) e Barillà, mentre il trio d’attacco dovrebbe contare sull’apporto della rivelazione Kulusevski, di Cornelius e di Gervinho, considerata la contemporanea indisponibilità di Karamoh, Kucka e Inglese.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai per Napoli Parma. Il segno 1 è, infatti, quotato a 1,32, mentre il segno 2, opzione più remunerativa, a 9,25. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, paga 5,25 volte l’importo scommesso. Prevista una pioggia di reti al San Paolo: le quote dell’Over e dell’Under 2,5 sono, rispettivamente, pari a 1,50 e 2,40.



