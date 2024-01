DIRETTA/ Napoli Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (oggi 14 gennaio 2024)

DIRETTA NAPOLI PESARO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci pronti a vivere tutte le emozioni della diretta di Napoli Pesaro, ma in casa GeVi Napoli è giustamente ancora vivo il ricordo del colpaccio di domenica scorsa al Taliercio, la vittoria partenopea sul campo della Reyer Venezia e la conseguente conquista di un posto alle Final Eight di Coppa Italia 2024 a Torino. Coach Igor Milicic aveva commentato così l’impresa dei suoi ragazzi: “Eravamo consapevoli della forza della squadra che affrontavamo, un grande gruppo di talento e ben allenato, ed hanno mostrato la loro forza quando gli abbiamo concesso di mettere in campo la loro fisicità. Quando siamo stati concentrati, siamo riusciti a portarli ad attaccarci dove volevamo e siamo riusciti a prendere il controllo della partita grazie ai rimbalzi”.

Legittima era quindi la gioia che coach Milicic ha espresso in modo chiaro: “Sono molto felice di questo, e del fatto che per la prima volta la mia squadra tatticamente è riuscita a seguire perfettamente il piano partita. Sicuramente abbiamo i nostri sogni, ma passo dopo passo dobbiamo andare avanti. Abbiamo degli obiettivi, ma il primo resta sempre la salvezza. Raggiungere la Final Eight è una parte del processo di crescita che la società sta cercando di portare avanti, ed è sicuramente un grandissimo risultato averla raggiunta dopo 17 anni”. Adesso però è il momento di tornare in campo: via alla diretta di Napoli Pesaro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Pesaro non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

NAPOLI PESARO: GEVI IN RIPRESA!

Napoli Pesaro, diretta dagli arbitri Lo Guzzo, Grigioni e Catani, si giocherà naturalmente presso la Fruit Village Arena, cioè il Pala Barbuto del capoluogo partenopeo, per la sedicesima giornata della Serie A di basket, primo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallacanestro, con la palla a due che è fissata alle ore 18.30 di questa sera, domenica 14 gennaio 2024. La diretta di Napoli Pesaro presenta sulla carta una partita che dovrebbe vedere favoriti i padroni di casa partenopei, dal momento che la Generazione Vincente Napoli Basket ha chiuso un ottimo girone d’andata a quota 18 punti, a pari merito con l’Olimpia Milano.

Nove vittorie e sei sconfitte sono state il bilancio di un cammino finora decisamente positivo, tanto che Napoli si è guadagnata con pieno merito la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia. Adesso bisogna proseguire così per raggiungere anche i playoff, ma sicuramente ha ancora più bisogno di punti la Carpegna Prosciutto Pesaro, che arriva sotto il Vesuvio con appena 10 punti, frutto evidentemente di cinque vittorie a fronte di dieci sconfitte. I marchigiani hanno bisogno di una svolta e un colpaccio esterno sarebbe naturalmente prezioso: sarà tuttavia naturalmente il campo a dirci quale sarà il verdetto della diretta di Napoli Pesaro…

DIRETTA NAPOLI PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Napoli Pesaro, abbiamo già tratteggiato il bilancio delle due squadre a metà della stagione regolare. Naturalmente è un bilancio positivo per la Generazione Vincente Napoli Basket, sia pure con notevoli alti e bassi: un inizio di stagione addirittura fantastico, poi un passaggio a vuoto che ha frenato alcuni sogni di gloria forse esagerati, infine il doppio successo per chiudere in bellezza un’andata comunque di eccellente livello, della quale quindi il grande colpo di domenica scorsa a Venezia è stato la meritata ciliegina sulla torta per consolidare anche le ambizioni playoff.

Il discorso è invece diverso per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che non è andata oltre le cinque vittorie in tutto il girone d’andata e sta pure vivendo un momento assai complicato, certificato dalle tre sconfitte consecutive con le quali i marchigiani hanno chiuso il girone d’andata. Pesaro arriva quindi da una brutta sconfitta casalinga contro Sassari e ha bisogno urgente di rialzarsi al più presto, ma riuscirà a farlo già oggi al PalaBarbuto? La risposta, naturalmente, arriverà dalla diretta di Napoli Pesaro…











