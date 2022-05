Diretta Napoli Pesaro/ Streaming video tv: per la Vuelle è dentro o fuori (basket A1)

DIRETTA NAPOLI PESARO: BANCHI VEDE I PLAYOFF!

Napoli Pesaro, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Christian Borgo e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 maggio presso il PalaBarbuto: siamo nella 30^ e ultima giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sarà festa per la GeVi, che domenica scorsa si è salvata aritmeticamente vincendo lo spareggio contro la Fortitudo Bologna: una vittoria in trasferta di grande prestigio per la neopromossa, che ha rischiato tanto ma, considerando che le retrocessioni erano due, ha condotto in porto un campionato che si può dire certo positivo.

La Vuelle è ad un passo dai playoff, ma rischia: attualmente ottavi, avendo mancato il primo match point nella partita interna contro Venezia, gli adriatici potrebbero ancora rimanere fuori dalla post season e sarebbe una beffa peggiore anche dell’anno scorso, quando la squadra era in corsa ma poi era calata nel girone di ritorno. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Napoli Pesaro; aspettando che al PalaBarbuto si giochi, facciamo qualche analisi approfondita sulle tematiche principali che potrebbero emergere da questa serata di basket Serie A1.

DIRETTA NAPOLI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Pesaro sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare. Sappiamo che da questa stagione tutte le gare del campionato di basket sono comunque fornite dalla piattaforma Discovery Plus, che le trasmette in diretta streaming video essendo broadcaster ufficiale (sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio). Da ricordare che portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Pesaro è delicata, ma solo per la Vuelle: la squadra adriatica rispetto all’ultimo campionato ha fatto il percorso inverso. Allora era partita bene qualificandosi alla Final Eight di Coppa Italia (e raggiungendo la finale) ma poi era calata senza raggiungere i playoff, quest’anno invece l’avvio è stato pessimo e ha portato all’esonero di Aza Petrovic, con la chiamata di Luca Banchi. Con l’allenatore toscano Pesaro è rinata, ha iniziato a macinare vittorie e si è portata in zona playoff in maniera abbastanza costante, al netto della classifica corta. Adesso è padrona del proprio destino, ma gioca in trasferta contro una squadra che, pur salva e tranquilla, vorrà festeggiare davanti al suo pubblico: le insidie ci sono.

Napoli ha avuto la forza di sopperire a qualche problema di roster (le partenze di Josh Mayo e Frank Elegar), ha pescato bene i sostituti e poi ha sicuramente approfittato del crollo verticale di squadre come Cremona e soprattutto Fortitudo Bologna, perché l’Aquila sembrava più attrezzata per la salvezza. Quel che conta è il campo: nella partita della verità, quella da dentro o fuori, la GeVi è andata a vincere al PalaDozza con un finale di grande spessore, si è salvata e ora potrà programmare il prossimo anno con serenità, provando magari a fare uno step ulteriore.











