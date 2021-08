Diretta/ Napoli Pescara, streaming video tv: ultima in Abruzzo (Amichevole)

DIRETTA NAPOLI PESCARA: ULTIMO TEST

Napoli Pescara, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sarà una sfida amichevole che chiuderà per i partenopei la fase del ritiro in Abruzzo. In settimana c’è stata la visita del presidente Aurelio De Laurentiis, che sta cercando di trovare la quadra sul mercato con Luciano Spalletti, che attende ancora gli ultimi ritocchi sul mercato per una squadra che comunque si sta dimostrando sicuramente dotata di un grande potenziale nel precampionato. Nella precedente sfida giocata a Castel di Sangro contro l’Ascoli è tornato in campo e al gol Lorenzo Insigne, che sta comunque ancora trattando il suo rinnovo di contratto con il club, una situazione particolarmente delicata e cruciale nel mercato degli azzurri.

Insigne all'Inter?/ Calciomercato news, spunta anche l'Atletico Madrid

Dopo l’amara retrocessione nell’ultima stagione il Pescara ripartirà in Serie C da Gaetano Auteri in panchina per tentare l’immediata risalita, il test contro il Napoli sarà sicuramente la prova di maggior livello in attesa del campionato di terza serie che inizierà una settimana dopo rispetto a quello di massima serie.

Probabili formazioni Napoli Pescara/ Spalletti punta su Meret tra i pali e Insigne..

DIRETTA NAPOLI PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Pescara sarà trasmessa sul digitale terrestre, Canale 8 visibile sul canale numero 13 nella regione Abruzzo. Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video da tutta Italia collegandosi al sito ufficiale www.canaleotto.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PESCARA

Le probabili formazioni di Napoli Pescara, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Radaelli: Zappella, Illanes, Drudi, Fracatore; Diambo, Memushaj, Pompetti; Di Grazia, De Marchi, Galano.

INSIGNE ALL'INTER?/ Calciomercato news: anche Zenit ed Everton ci provano col Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA