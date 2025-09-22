Serie A, Diretta Napoli Pisa, streaming video tv: i toscani vestiti di nerazzurro tenteranno il colpo al Diego Armando Maradona (Serie A, 22 settembre 2025)

DIRETTA NAPOLI PISA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Napoli Pisa ci consente di fare un tuffo nella storia, perché la partita non si disputava dal 1991 in Serie A, dove i numeri complessivi ci parlano di sei vittorie per il Napoli, cinque pareggi e tre successi per il Pisa in quattordici incroci. In quegli anni c’era stata anche la semifinale della Coppa Italia 1989, che il Napoli conquistò grazie a una doppia vittoria per 1-0. Decisamente meno piacevoli sono i ricordi del campionato 2005-2006, perché ricordano una stagione che entrambe le squadre vissero in Serie C, con il Napoli che si impose per 0-3 a Pisa e per 2-0 a Napoli.

Probabili formazioni Napoli Pisa/ Quote: turnover per Conte (Serie A, oggi 22 settembre 2025)

Appena di poco più recente è l’ultimo precedente assoluto per la diretta Napoli Pisa, cioè la vittoria per 3-1 ai supplementari dei partenopei nel secondo turno di Coppa Italia nell’estate 2007. Per trovare l’ultima vittoria del Pisa dobbiamo invece risalire al 12 gennaio 1986, quando i nerazzurri toscani furono capaci di espugnare il San Paolo per 0-1. NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Ant. Caracciolo, Lusuardi; Léris, Akinsanmiro, Aebischer, M. Marin, Bonfanti; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Pisa Udinese (risultato finale 0-1): Bravo regala i tre punti a Runjaic (oggi 14 settembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA NAPOLI PISA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Napoli Pisa potrete farlo sia su Sky, pacchetto Calcio, che su DAZN. Stesso identico discorso per la diretta streaming, offerta dalle due piattaforme sulle rispettive applicazioni.

NAPOLI PISA, QUASI UN TESTACODA!

I campioni d’Italia in carica ospitano una delle tre neopromosse. Stiamo parlando naturalmente della Serie A e della diretta Napoli Pisa che chiuderà questo quarto turno di campionato di lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20:45.

Il Napoli ha fatto punteggio pieno in questi primi tre match di campionato battendo il Sassuolo per 2-0, il Cagliari di misura all’ultimo respiro e infine la Fiorentina per 3-1 in trasferta. L’unico ko stagionale è stato il 2-0 incassato dal Manchester City in Champions League, rimanendo però in dieci uomini dal 21′ sullo 0-0.

Raul Albiol al Pisa, calciomercato News/ I ritorni clamorosi: da Immobile a Rabiot e Matic (2 settembre 2025)

Il Pisa invece ha vinto solamente il primo turno di Coppa Italia contro il Cesena ai rigori, ma per il resto non è mai riuscita ad ottenere il successo in campionato. Nulla di tragico però poiché perlomeno è arrivato un punto con l’Atalanta oltre ai ko con Roma e Udinese.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PISA

Il Napoli giocherà con il modulo 4-1-4-1 con Milinkovic-Savic in porta, difeso dal quartetto Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo Lobotka con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a dare una mano a Lucca in avanti.

Il Pisa predilige l’assetto tattico 3-4-2-1 con Semper tra i pali, protetto da Canestrelli, Caracciolo e Lusuardi. A centrocampo spazio per Touré, Akinsanmiro, Aebischer e Angori mentre Moreo e Tramoni agiranno dietro a Meister.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI PISA

Il Napoli non sembra dover aver problemi sulla carta contro il Pisa e dirlo sono le quote dei bookmakers: 1 a 1.29, pareggio a 5.25 e 2 fisso a 11. Gol a 2.50 mentre il No Gol a 1.50.